Dia de Finados: IA ajuda visitante a encontrar localização exata do túmulo
Basta informar o nome do falecido via Whatsapp para descobrir a quadra e o jazigo de qualquer cemitério público de BH
A tradição de visitar entes queridos no cemitério ganhou um novo aliado: uma ferramenta de IA que por meio do nome do falecido, estado e do cemitério onde ele se encontra, entrega em segundos o jazigo e a quadra, além de uma imagem com o mapa e a localização da sepultura pelo Google Maps. A tecnologia contempla todos os cemitérios públicos de Belo Horizonte.
Para usar o Grupo Zelo Mapa Cemitério, basta mandar uma mensagem pelo Whatsapp para o número (31) 99769-8770. Um bot (robô virtual) irá te responder, guiando a conversa e passando todas as informações.
A iniciativa é do Grupo Zelo, que gere o Cemitério da Colina na capital mineira e Belo Vale, em Santa Luzia. Dois cemitérios privados da cidade e outros doze pelo Brasil, para os quais ela foi desenvolvida inicialmente.
O primeiro teste com usuários foi feito no Dia de Finados do ano passado, apenas nos espaços do grupo, e teve a adesão de mais de mil pessoas. Thiago Somavilla, gerente de Marketing da Zelo, contou que a ideia surgiu após notarem que muitos visitantes tinham dificuldade para encontrar os jazigos, precisando que funcionários os acompanhassem. Segundo ele, futuramente a empresa pretende incluir os dados de todos os cemitérios do Brasil.
Programação
Outra ação que a empresa fará utilizando bots, será o envio de um voucher para seus clientes como valor do Uber, incentivando a visita aos túmulos. A ação do Uber é específica para o cemitério Parque da Colina e só para novos clientes do plano prime. Neste domingo (2/11), também haverá missa celebrada por Dom Walmor, arcebispo de da arquidiocese de BH, às 10h no Cemitério da Colina.
Em seguida, haverão várias ações como famílias que irão soltar barcos em homenagem a seus entes queridos, o “Bonde do Abraço” identificados com a frase “Quer um abraço?” que trará acolhimento emocional aos presentes e uma árvore onde todos podem deixar uma mensagem escrita para as pessoas que perderam. No cemitério Belo Vale, haverá uma chuva de pétalas às 11h.
