Feriado de Finados: o que abre e fecha em BH

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O Dia de Finados é celebrado neste domingo (2/11). O feriado nacional pode mudar o funcionamento dos diversos órgãos e equipamentos da Prefeitura de Belo Horizonte.

Confira o que abre e o que fecha na capital mineira neste feriado:

PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA

Aquário do Rio São Francisco: aberto das 8h30 às 16h30 (entrada até às 16h)

Zoológico e Jardim Botânico: aberto das 8h às 17h (entrada até as 16h)

PARQUES ABERTOS

Parque Jacques Cousteau

Parque Bandeirante Silva Ortiz

Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)

Parque da Vila Pantanal

Parque da Vila Santa Sofia

Parque do Bairro Diamante (Colina)

Parque do Bairro Havaí (Estrelinha)

Parque do Conjunto Estrela Dalva

Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara (Parquinho)

Parque Ecológico Pedro Machado

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva

Parque Elias Michel Farah

Parque Municipal Tião dos Santos

Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello

Parque da Matinha

Parque Professor Guilherme Lage

Mirante do Mangabeiras

Parque do Bairro Jardim Leblon

Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Parque Municipal)

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Parque Ecológico do Bairro Universitário

Parque José Lopes dos Reis (Baleares)

Parque Nossa Senhora da Piedade

Parque Primeiro de Maio

Parque Aggeo Pio Sobrinho

Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira (Parque do Aeroporto)

Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas)

Parque da Serra do Curral

Parque das Mangabeiras - Maurício Campos

Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Ecológico da Pampulha)

Parque Ecológico Marcus Pereira Mello

Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)

Parque Mata das Borboletas

Parque Mosteiro Tom Jobim

Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Julien Rien)

Parque Rosinha Cadar

Parque Amilcar Vianna Martins

Parque Cássia Eller

Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)

Parque Ecológico Renato Azeredo

Parque-Escola Jardim Belmonte

Parque Fernão Dias

Parque Real

Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas

Parque Orlando de Carvalho Silveira (Morro do Bolo)

PARQUES FECHADOS

Parque Alexander Brandt

Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes (Madri)

PARQUES COM ACESSO PERMANENTE

Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia (Bosque Colibri)

Parque Altamira Costa Nogueira (Santo Antônio)

Parque das Nações

Parque do Bairro Planalto

Parque do Confisco

Parque do Conjunto Habitacional da Lagoa

Parque Dona Clara

Parque Ecológico do Brejinho

Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória) - (acesso permanente à área aberta ao público)

Parque Ecológico Jardim Vitória

Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta (Teixeira Dias)

Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol (acesso permanente aos equipamentos de ginástica na área externa)

Parque Goiânia (acesso permanente pela Rua Jovelino Lacerda, 160 - parte aberta ao público)

Parque Halley Alves Bessa

Parque Jardim Montanhês

Parque Jornalista Eduardo Couri (Barragem Santa Lúcia)

Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira

Parque Linear do Vale do Arrudas (Centenário)

Parque Municipal Cerrado

Parque Municipal do Bairro Trevo

Parque Municipal Juscelino Kubitschek (JK)

CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Locais: Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro

Funcionamento normal para visitas aos jazigos: das 7h às 17h30

Também haverá atendimento ao público para esclarecimentos de dúvidas quanto à regularização de pendências (o atendimento administrativo, no entanto, estará suspenso neste dia, sendo oferecidas apenas as informações).

ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAM

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar

Central de Vagas do SUAS: Plantão 24h

Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto): das 8h às 12h

Centro Pop Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha): das 8h às 12h

Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta): das 8h às 12h

Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta): das 8h às 16h

Serviço Especializado em Abordagem Social: das 9h às 21h

Sepultamento Gratuito: Plantão, das 8h às 17h, na Rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro | Telefone: (31) 3277- 9834.

NÃO FUNCIONARÃO

Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS

Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)

Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas (Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro)

Centro POP Mulher/ CIAM - Rua Comendador Nohme Salomão -73 - Lagoinha

Serviço de Atenção ao Migrante

DIREITOS HUMANOS

ABERTO

Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) (31) 3277-1912: funciona normalmente, em regime de Plantão Centralizado | Atendimento 24h

FECHADOS

Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Santa Matilde, 325 – Dom Cabral)

Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)

Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

FUNCIONA

Mercado Distrital do Bairro São Paulo - MDBSP (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo)

MDPE - Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio)

MDCR Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro)

Programa Abastecer

Restaurantes Populares I, II, III e IV: com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua

NÃO FUNCIONARÃO

Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN

Funcionará normalmente no dia 2 de novembro

Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)

Centros de Vivência Agroecológica - CEVAE's

FACULTATIVO

Direto da Roça

Feira de Orgânicos

Feiras Livres

Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

FECHADO

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte (BPIJ-BH)

CENTROS CULTURAIS

ABERTO

Centro Cultural Vila Marçola: Aberto para atividades previamente agendadas

FECHADO

Centro Cultural Alto Vera Cruz

Centro Cultural Bairro das Indústrias

Centro Cultural Jardim Guanabara

Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira

Centro Cultural Lindéia Regina

Centro Cultural Padre Eustáquio

Centro Cultural Pampulha

Centro Cultural Salgado Filho

Centro Cultural São Bernardo

Centro Cultural São Geraldo

Centro Cultural Urucuia

Centro Cultural Usina de Cultura

Centro Cultural Vila Fátima

Centro Cultural Venda Nova

Centro Cultural Vila Santa Rita

Centro Cultural Zilah Spósito

CENTROS DE REFERÊNCIA

ABERTO

Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado: Abre normalmente, das 9h às 17h

FECHADO

Centro de Referência das Culturas Urbanas

CINEMA

Cine Santa Tereza: Fechado

MUSEUS

ABERTO

Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design: das 10h às 18h

Museu Casa Kubitschek: das 10h às 18h

Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB): das 10h às 18h

FECHADO

Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH)

Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo)

TEATROS

Teatro Marília: Sem programação

Teatro Francisco Nunes: Sem programação

Teatro Raul Belém Machado: Sem programação

POSTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA

ABERTO

CAT VEVECO: Aberto nos dias 1° e 2 de novembro, das 8h às 17h.

CAT MERCADO DAS FLORES: Aberto nos dias 1° e 2 de novembro, das 8h às 16h.

FECHADO

CAT SEDE: Fechado nos dias 1° e 2 de novembro.

SAÚDE

FUNCIONAM

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs: funcionam normalmente, 24h

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais: funciona das 8h às 18h

NÃO FUNCIONARÃO

Centros de Saúde, Central de Atendimento a Liminares, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Convivência, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, as Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação, os Centros de Especialidades Odontológicas, o Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e as Teleconsultas

BH RESOLVE

POSTOS DO SINE - BH RESOLVE E BARREIRO: Fechados

PROCON MUNICIPAL

POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROCON BH: Fechados

(Agendamento prévio no site agendamentoeletronico.pbh.gov.br ou atendimento virtual no Procon Online, no Portal de Serviços da PBH: https://servicos.pbh.gov.br)

SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR

Fechada.

ESCOLA PROFISSIONALIZANTE RAIMUNDA DA SILVA SOARES

Fechada

SEGURANÇA

ATENDIMENTO NORMAL

Guarda Municipal

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)

DEFESA CIVIL

Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.

TRÂNSITO E TRANSPORTE

O transporte coletivo de Belo Horizonte vai operar com quadro de horário de domingo;

LIMPEZA URBANA

Serviços de limpeza urbana de domingo ocorrerão normalmente.

FEIRAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA

REGIONAL CENTRO SUL

PLANTAS E FLORES NATURAIS - Sexta-feira (08hs às 18hs)

Avenida Carandaí, entre R. Ceará e Av. Brasil - Funcionários

Produtos Comercializados: Plantas e Flores Naturais

TOM JOBIM E ANTIGUIDADES - Sábado (08hs às 18hs)

Avenida Carandaí, entre R. Ceará e Av. Brasil - Funcionários

Produtos Comercializados: Antiguidades e Comidas e Bebidas

PRAÇA DIOGO DE VASCONCELOS (PRAÇA DA SAVASSI) - Sábado (09hs às 17hs)

Rua Antônio de Albuquerque, entre Av. Cristóvão Colombo e R. Alagoas - Savassi

Produtos Comercializados: Plantas e flores naturais

REGIONAL BARREIRO

PRAÇA JOSÉ VERANO DA SILVA (PRAÇA DA FEBEM) - Sábado (10h às 16h)

Av. Olinto Meireles, 2775 - Araguaia

Produtos Comercializados: Artesanato, artes plásticas, plantas e flores naturais e comidas e bebidas típicas

REGIONAL LESTE

PRAÇA COMENDADOR NEGRÃO DE LIMA - Sexta-feira (18hs às 22hs)

Praça Comendador Negrão de Lima, entre R. Dona Maria Inês e R. Dona Lídya Couto - Floresta

Produtos Comercializados: Comidas e bebidas típicas

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS - Domingo (10hs às 16hs)

Praça Duque de Caxias, entre R. Mármore e R. Salinas - Santa Tereza

Produtos Comercializados: Artesanato e comidas e bebidas típicas

REGIONAL OESTE

AVENIDA SILVA LOBO - Sábado (10h às 16h)

Avenida Silva Lobo, entre R. Canaã e R. Xapuri - Grajaú

Produtos Comercializados: Artesanato, artes plásticas, plantas e flores naturais e comidas e bebidas típicas

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

FEIRA DA AFONSO PENA

A Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades de Belo Horizonte [Feira da Afonso Pena ou Feira Hippie] funcionará normalmente de 8h às 14h, com interdição de vias de 00h até às 18h.

*Estagiária sob supervisão