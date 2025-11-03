Assine
overlay
Início Gerais
COMPLICAÇÕES NO TRÂNSITO

Alagamento na Via Expressa, na Grande BH, complica trânsito

Segundo a empresa de trânsito de Contagem, será necessário limpeza e manutenção da rede de drenagem em um ponto "muito crítico" da via

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
03/11/2025 06:49 - atualizado em 03/11/2025 08:39

compartilhe

SIGA
x
Alagamento na Via Expressa, na Grande BH, complica trânsito
Alagamento na Via Expressa, na Grande BH, complica trânsito crédito: Transcon/Divulgação

A chuva contínua registrada na madrugada desta segunda-feira (3/11) deixou a Via Expressa, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, alagada no sentido BH.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Transcon, responsável pelo trecho, o alagamento ocorre nas faixas da direita e central, na altura da passarela do Parque São João.

Leia Mais

Ainda segundo a empresa de trânsito de Contagem, será necessário limpeza e manutenção da rede de drenagem nesse local, por se tratar de um ponto “muito crítico”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

A Transcon não informou sobre o trânsito no local, mas, segundo o Google Maps, havia lentidão na região por volta das 6h10.

Às 8h25, equipes da Secretaria de Obras realizavam trabalhos de desobstrução das bocas de lobo para liberar o escoamento da água.

Tópicos relacionados:

alagamento chuva contagem grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay