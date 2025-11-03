Alagamento na Via Expressa, na Grande BH, complica trânsito
Segundo a empresa de trânsito de Contagem, será necessário limpeza e manutenção da rede de drenagem em um ponto "muito crítico" da via
A chuva contínua registrada na madrugada desta segunda-feira (3/11) deixou a Via Expressa, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, alagada no sentido BH.
De acordo com a Transcon, responsável pelo trecho, o alagamento ocorre nas faixas da direita e central, na altura da passarela do Parque São João.
Ainda segundo a empresa de trânsito de Contagem, será necessário limpeza e manutenção da rede de drenagem nesse local, por se tratar de um ponto “muito crítico”.
A Transcon não informou sobre o trânsito no local, mas, segundo o Google Maps, havia lentidão na região por volta das 6h10.
Às 8h25, equipes da Secretaria de Obras realizavam trabalhos de desobstrução das bocas de lobo para liberar o escoamento da água.