Alagamento na Via Expressa, na Grande BH, complica trânsito

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A chuva contínua registrada na madrugada desta segunda-feira (3/11) deixou a Via Expressa, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, alagada no sentido BH.

De acordo com a Transcon, responsável pelo trecho, o alagamento ocorre nas faixas da direita e central, na altura da passarela do Parque São João.

Ainda segundo a empresa de trânsito de Contagem, será necessário limpeza e manutenção da rede de drenagem nesse local, por se tratar de um ponto “muito crítico”.

A Transcon não informou sobre o trânsito no local, mas, segundo o Google Maps, havia lentidão na região por volta das 6h10.



Às 8h25, equipes da Secretaria de Obras realizavam trabalhos de desobstrução das bocas de lobo para liberar o escoamento da água.