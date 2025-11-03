BH está sob alerta de chuva com raios e rajadas de vento; saiba o que fazer

A segunda-feira (3/11) começou com tempo fechado em Belo Horizonte e Região Metropolitana, dando sequência aos dias de chuva registrados desde o fim de semana. A Defesa Civil de Belo Horizonte (MG) emitiu alerta para possibilidade de chuva intensa de até 50 milímetros, com rajadas de vento em torno de 50 km/h, até as 8h desta terça-feira (4/11).

A previsão meteorológica para o dia indica céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 17,2°C e a máxima estimada é de 28°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 50% à tarde.

Segundo o órgão, a região do Barreiro registrou 50,4 milímetros (mm) de chuva até as 3h30 desta segunda, o que representa 21,4% do volume esperado para todo o mês de novembro. A média climatológica é de 236 mm, mais que o dobro da registrada em outubro (110,1 mm), quando o período chuvoso tem início.

Acumulado mensal de chuvas (mm) em novembro até 3h30 de 3/11:

Barreiro: 50,4 (21,4%)

Centro-Sul: 42,2 (17,9%)

Hipercentro: 19,8 (8,4%)

Leste: 40,4 (17,1%)

Nordeste: 30 (12,7%)

Noroeste: 41,2 (17,5%)

Norte: 23,6 (10%)

Oeste: 43,4 (18,4%)

Pampulha: 33,4 (14,2%)

Venda Nova: 33,3 (14,1%)

Média climatológica de novembro: 236 mm

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Segundo o Inmet, o perigo potencial, como do alerta atual, indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Risco geológico

O acumulado de chuvas registrado nos últimos dias deixou cinco regiões sob risco geológico: forte nas regionais Nordeste e Leste; e moderado na Pampulha, em Venda Nova e na Região Norte. O alerta é válido até esta segunda-feira.

A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos





Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;



Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);



Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;



Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice