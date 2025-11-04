Previsão do tempo em BH: veja se a chuva vai aparecer nesta terça (4/11)

Depois de um início de semana com tempo fechado e chuva persistente, o sol volta a aparecer em Belo Horizonte nesta terça-feira (4/11). O calor retorna e as temperaturas sobem. De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas isoladas, acompanhadas de raios e rajadas ocasionais de vento durante a tarde. A temperatura mínima foi de 18,5°C e a máxima estimada chega a 30°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40%.

As temperaturas mínimas variaram entre 18,5°C e 20°C nas regionais da capital. No Barreiro, os termômetros marcaram 19,7°C por volta das 4h; na Região Centro-Sul, 18,8°C às 5h20; e na Oeste, 18,5°C, com sensação térmica de 20,5°C às 5h. Já na Pampulha, a mínima foi de 19,5°C, com sensação de 21,5°C às 6h, enquanto em Venda Nova os termômetros chegaram a 20°C às 5h40.

Como fica o tempo em Minas?

A terça-feira (4/11) segue com instabilidades em praticamente todo o estado. A atuação de uma baixa pressão no litoral paulista mantém o fluxo de umidade vindo da Amazônia, o que favorece a formação de nuvens carregadas sobre as regiões Centro-Oeste e Sudeste.

Nas regiões Centro, Norte e Leste de Minas, o dia será de muitas nuvens, com aberturas de sol e possibilidade de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Já no Sul e Oeste, o sol predomina entre nuvens, com chuvas rápidas típicas da primavera a partir da tarde. O tempo deve continuar instável nos próximos dias, com alternância entre sol, calor e pancadas de chuva no fim do dia.

Início do período chuvoso

O mês de novembro marca o estabelecimento da estação chuvosa em Minas Gerais. As pancadas de fim de tarde e noite tornam-se mais frequentes devido à combinação entre calor e alta umidade.

Nessa época do ano, o canal de umidade da Amazônia se intensifica, favorecendo a formação de grandes áreas de instabilidade. Quando esse canal se associa a frentes frias, pode formar-se a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sistema responsável por chuvas contínuas por quatro dias ou mais em regiões do Sudeste, incluindo grande parte do território mineiro.

Orientações da Defesa Civil

