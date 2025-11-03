Árvore de 20 metros cai e destrói muro de casa em BH

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Uma árvore de cerca de 20 metros de altura caiu em uma casa no Bairro Serrano, na Região Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (3/11). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), há outra árvore com risco de queda no mesmo terreno.

Segundo a proprietária da casa, Altamira Monteiro dos Santos, a queda ocorreu por volta de 6h30, quando acionou os bombeiros. Ela informou que já havia chamado a Defesa Civil de BH e o Corpo de Bombeiros anteriormente, mas que a espécime não foi cortada ou podada.

“A árvore caiu em cima do telhado. Tem a outra ali também para cair. A Defesa Civil veio aqui, mas falou que ia pedir outra pessoa, porque eles estavam em troca de plantão. Aí, falou que ia mandar outro carro para poder vir olhar a situação. O que aconteceu foi umas 6 horas da manhã, [mas] não pediram para sair [da casa], não”, disse Altamira.

Árvore de aproximadamente 20 metros de altura cai sobre casa no Bairro Serrano, na Região Pampulha, em BH, na manhã desta segunda-feira (3/11) Jair Amaral/EM/DA Press

De acordo com o Corpo de Bombeiros, devido à complexidade do corte, houve um remanejamento de equipe em função de equipamentos para intervenção. Segundo a corporação, ambas as árvores estavam secas e tinham cerca de 20 metros de altura cada.

O sargento Da Silva, que esteve presente no local, informou que a árvore já estava comprometida, mas explicou que o Corpo de Bombeiros só realiza o corte e a poda da árvore quando identifica o risco iminente no momento em que são acionados. Nesse caso, Altamira havia solicitado há cerca de dois anos, quando não havia risco de queda.

“O Corpo de Bombeiros só corta a árvore quando há risco iminente ou quando ela já está caída. A árvore em propriedade particular é de responsabilidade do proprietário. Mediante autorização da prefeitura, o proprietário pode realizar tanto a supressão quanto a poda da árvore, se necessário”, explica o sargento.

Conforme registrado pela reportagem do Estado de Minas, o impacto destruiu parte de um muro da residência e o telhado, deixando a casa cheia de destroços. A Defesa Civil de BH não foi acionada.

Outros casos

Um levantamento realizado pelo Corpo de Bombeiros indicou que, em 12 horas, Minas Gerais registrou 22 quedas de árvores. Entre as 18h de domingo (2/11) e 6h desta segunda, foram contabilizadas 18 árvores caídas em via pública, duas sobre veículos e três sobre residências.

Um terço das árvores caídas em via pública (6) aconteceu na Região Metropolitana de BH, enquanto uma caiu sobre veículos na mesma região. Das quedas sobre residências, duas foram em Belo Horizonte. Além da ocorrência no Bairro Serrano, outra casa, no Bairro Cidade Nova, foi atingida por uma espécime de grande porte.

Balanço entre às 18h de domingo (2) 6h de segunda (3)

Minas Gerais

Árvores caídas em via pública: 18

Árvores caídas sobre veículos: 2

Árvores caídas sobre residências: 3

Grande BH

Árvores caídas em via pública: 6

Árvores caídas sobre veículos: 1

Árvores caídas sobre residências: 2

Sinais de que uma árvore oferece risco

Observar as árvores ao seu redor com um olhar mais atento pode fazer toda a diferença. Alguns sinais são claros e indicam a necessidade de uma avaliação técnica especializada. Fique atento aos seguintes pontos:

Inclinação acentuada: árvores que se inclinam de forma repentina ou que apresentam uma inclinação superior a 45 graus podem ter as raízes comprometidas. Se houver elevação do solo no lado oposto à inclinação, o perigo é iminente.

Galhos secos e mortos: a presença de muitos galhos sem folhas, quebradiços ou com a casca soltando na copa da árvore é um sinal de que ela pode estar doente ou morrendo.

Rachaduras e buracos no tronco: fissuras profundas, cavidades ou áreas com madeira em decomposição (ocos) enfraquecem a estrutura da árvore, tornando-a mais suscetível a quedas.

Presença de fungos ou cupins: o aparecimento de cogumelos na base do tronco ou a identificação de serragem indicam atividade de fungos ou cupins, que se alimentam da madeira e comprometem a sustentação da planta.

Raízes expostas ou danificadas: obras no entorno, como reparos em calçadas ou asfalto, podem danificar as raízes e desestabilizar a árvore, mesmo que os danos não sejam visíveis no tronco ou na copa.

