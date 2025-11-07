Chuva intensa pode atingir cidades de Minas até sábado (8/11)
Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva forte ao longo desta sexta-feira (7/11); confira a lista de municípios afetados e recomendações
compartilheSIGA
Quarenta e seis cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa nesta sexta-feira (7/11), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).
Leia Mais
De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até as 10h de sábado (8/11).
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia
Quais cidades de Minas estão sob alerta?
- Águas Vermelhas
- Arinos
- Bonito de Minas
- Buritis
- Cabeceira Grande
- Catuti
- Chapada Gaúcha
- Cônego Marinho
- Espinosa
- Formoso
- Gameleiras
- Ibiracatu
- Indaiabira
- Itacarambi
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Juvenília
- Lontra
- Mamonas
- Manga
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Montezuma
- Ninheira
- Nova Porteirinha
- Pai Pedro
- Pedras de Maria da Cruz
- Pintópolis
- Porteirinha
- Rio Pardo de Minas
- Santo Antônio do Retiro
- São Francisco
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Paraíso
- Unaí
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varzelândia
- Verdelândia