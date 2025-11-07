Assine
overlay
Início Gerais
CHUVA EM MINAS

Chuva intensa pode atingir cidades de Minas até sábado (8/11)

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva forte ao longo desta sexta-feira (7/11); confira a lista de municípios afetados e recomendações

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
07/11/2025 10:57

compartilhe

SIGA
x
Capital mineira pode ter raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h
Chuva intensa pode atingir cidades de Minas até sábado (8/11) crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

Quarenta e seis cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa nesta sexta-feira (7/11), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).

Leia Mais

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até as 10h de sábado (8/11).

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Quais cidades de Minas estão sob alerta?

  • Águas Vermelhas
  • Arinos
  • Bonito de Minas
  • Buritis
  • Cabeceira Grande
  • Catuti
  • Chapada Gaúcha
  • Cônego Marinho
  • Espinosa
  • Formoso
  • Gameleiras
  • Ibiracatu
  • Indaiabira
  • Itacarambi
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Juvenília
  • Lontra
  • Mamonas
  • Manga
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Azul
  • Montezuma
  • Ninheira
  • Nova Porteirinha
  • Pai Pedro
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pintópolis
  • Porteirinha
  • Rio Pardo de Minas
  • Santo Antônio do Retiro
  • São Francisco
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Paraíso
  • Unaí
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Varzelândia
  • Verdelândia

Tópicos relacionados:

chuva meteorologia minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay