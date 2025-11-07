Assine
Tapas e tiros no meio da rua: homem é preso por tentar matar ex em Sabará

Tentativa de feminicídio aconteceu em 13 de setembro deste ano. Agressor não aceitava o término do relacionamento, informou a vítima à Polícia Civil

Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
07/11/2025 23:34

Homem de 35 anos foi preso pela Polícia Civil nessa quinta-feira (6/11) crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 35 anos, apontado pela Polícia Civil como o responsável pela tentativa de assassinato da ex-mulher, de 43 anos, foi preso preventivamente nessa quinta-feira (6/11) em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Drogas, munições e cartuchos foram apreendidos. A informação foi divulgada pela instituição policial nesta sexta (7).

O crime aconteceu em 13 de setembro deste ano. A vítima estava em uma distribuidora em Sabará quando o ex-companheiro chegou ao local e a agrediu com socos e pontapés. Ela ainda levou tapas e coronhadas na cabeça, informou a Polícia Civil. 

Depois, o investigado efetuou quatro disparos com arma de fogo, que não chegaram a atingir a vítima. Ela contou que, naquele dia, o homem, inclusive, vangloriou-se dos tiros em áudios encaminhados a outras pessoas.

De acordo com a delegada Joana Miraglia, responsável pela investigação, a tramitação do inquérito na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Sabará, começou em setembro, após a vítima apresentar denúncia. A mulher e o agora investigado mantiveram um relacionamento por cerca de 20 anos.

“Ela declarou que a convivência foi marcada por episódios de agressão, e o investigado não aceitava o término ocorrido há cerca de um ano, embora mantivesse outro relacionamento. Ainda assim, ele continuava a persegui-la, passando pela residência dela e apontando arma de fogo”, detalhou Miraglia.

Segundo a Polícia Civil, o homem confessou o crime logo após a prisão e tentou justificar sua ação, alegando que vinha sofrendo ameaças da ex. “Ele relatou ter alugado um revólver de calibre 38 de um amigo com a intenção de apenas assustar a ex-companheira”, completou a delegada.

A arma de fogo utilizada no crime foi apreendida em Belo Horizonte, com o amigo do investigado, uma semana após a tentativa de feminicídio. O inquérito está em andamento.

Tópicos relacionados:

grande-bh minas-gerais tentativa-de-feminicidio

