Cidade em Minas tem 16 possíveis casos de sarampo em investigação
As duas primeiras notificações de suspeita para a doença foram recebidas pela Secretaria Estadual de Saúde em 13 de outubro
compartilheSIGA
Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, 16 possíveis casos de sarampo estão em investigação pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, de acordo com a pasta estadual.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As duas primeiras notificações de suspeita para a doença no município foram recebidas em 13 de outubro. Entre os dias 27/10 a 4/11, a pasta recebeu 14 novos registros de casos a serem investigados em Uberlândia.
Leia Mais
A SES-MG informa que os envolvidos nas 14 últimas notificações se encontram clinicamente bem e em monitoramento. A pasta afirma ainda que exames preliminares em quatro dos 16 possíveis casos tiveram resultados não sugestivos para sarampo. No entanto, a pasta afirma que as amostras ainda vão passar por outras análises para descarte definitivo, conforme preconizado em protocolo.
Nos nove primeiros casos notificados, a Secretaria de Estado de Saúde confirmou que todos envolviam crianças. Nos demais, a pasta não especificou as idades. O Estado de Minas pediu um posicionamento da Prefeitura de Uberlândia sobre os casos em investigação, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.
De acordo com a SES-MG, o sarampo é uma doença altamente contagiosa, transmitida por meio da tosse, espirro, fala ou respiração. Os principais sintomas incluem febre, manchas vermelhas na pele que se iniciam na cabeça e se espalham pelo corpo, tosse seca, coriza e conjuntivite.
Primeiros casos
Os dois primeiros possíveis casos de sarampo em Uberlândia referem-se a crianças de 1 ano de idade. A SES-MG informou que elas apresentaram febre, manchas vermelhas (exantema) e sintomas respiratórios leves, sem registro vacinal para a tríplice viral. Com relação às demais investigações, a Secretaria Estadual de Saúde não informou a respeito dos sintomas e histórico de vacinas.
Os exames iniciais não permitiram descartar ou confirmar que as duas crianças estavam com sarampo. No dia 30 de outubro, novas coletas foram realizadas. De acordo com a SES-MG, as amostras foram encaminhadas para processamento na Fundação Ezequiel Dias (Funed) e estão sendo enviadas ao laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Rio de Janeiro para “análise e homologação dos resultados relacionados ao sarampo”.
“As crianças encontram-se em bom estado geral, em recuperação domiciliar, sob acompanhamento da equipe de Atenção Primária e da Vigilância Epidemiológica Municipal”, informou a secretaria.
Reforços
A partir das duas primeiras suspeitas, a SES-MG afirma que reforçou às unidades e aos profissionais de saúde de Uberlândia a importância da notificação e investigação quando o paciente apresenta sintomas compatíveis com a doença.
A SES-MG enviou a Força Estadual do SUS a Uberlândia nos dias 4 e 5 de novembro para apoiar os municípios da regional na investigação dos casos suspeitos de sarampo. “A iniciativa tem como objetivo fortalecer a preparação e a vigilância epidemiológica, intensificar as medidas de prevenção e contenção da doença, além de ampliar as estratégias de vacinação”, afirmou a pasta à época.
Vacinação
A SES-MG enfatiza que a prevenção ao sarampo depende principalmente da vacinação, que se caracteriza como “segura, eficaz e oferecida gratuitamente pelo SUS”. A vacina tríplice viral deve ser administrada conforme o calendário vacinal, com doses específicas para crianças, adolescentes e adultos.
A Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia informa que continua, desde a semana passada, “intensificando as ações de bloqueio vacinal e a busca ativa para a imunização de, aproximadamente, 3,6 mil crianças menores de quatro anos que estejam com a tríplice viral em atraso”.
De acordo com a pasta municipal, atualmente, a taxa de cobertura da vacina tríplice viral em Uberlândia, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, é de 89,41% para a primeira dose e 82,26% para a segunda.
“A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%, e, portanto, o município, além das ações, convoca os pais a levarem seus filhos para vacinar nos mais de 70 pontos de vacinação espalhados pela cidade”, afirmou.
Isolamento
Em casos suspeitos, a SES-MG afirma que é essencial manter o isolamento, adotar medidas de higiene respiratória, como cobrir a boca ao tossir e higienizar as mãos, e garantir a notificação imediata de casos à Vigilância Epidemiológica.
Sobre os casos de Uberlândia, a pasta estadual de saúde diz que, desde as notificações iniciais, todas as medidas de saúde pública recomendadas foram desencadeadas, dentre elas:
• Investigação epidemiológica e coleta de amostras para diagnóstico laboratorial;
• Monitoramento e acompanhamento dos contatos próximos;
• Bloqueio vacinal seletivo nas áreas envolvidas;
• Busca ativa de novos casos e intensificação da vacinação no município;
• Orientação às unidades de saúde para notificação imediata e verificação do esquema vacinal.