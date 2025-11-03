Cidade mineira terá força-tarefa na luta contra o sarampo; entenda

O Governo de Minas Gerais envia equipes para uma força-tarefa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, depois de novas suspeitas de casos de sarampo em crianças do município. Por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), com participação da Força Estadual do SUS, a mobilização acontece nestas terça (4/11) e quarta-feira (5/11), com objetivo de apoiar a cidade na investigação de notificações de sarampo, fortalecer a vigilância epidemiológica e ampliar as estratégias de vacinação.

O município registrou treze casos suspeitos de sarampo, todos envolvendo crianças. De acordo com a SES-MG, desde a notificação dos dois primeiros casos no dia 13 de outubro, foi reforçado às unidades e aos profissionais de saúde de Uberlândia a importância da notificação e da investigação quando o paciente apresenta sintomas compatíveis com a doença. Depois dessa sensibilização, foram notificados outros 11 casos entre os dias 27/10 a 1/11. Os exames iniciais não permitiram descartar ou confirmar os casos, e todos permanecem em investigação

Para intensificar a atenção no município, as equipes técnicas da SES-MG e da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Uberlândia vão atuar em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde.

Além das investigações dos casos, a ação durante os dois dias prevê capacitações para os profissionais locais em temas como coleta de amostras, vigilância laboratorial, manejo clínico e atualização sobre os sinais e sintomas da doença.

Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, Eduardo Prosdocimi, a atuação integrada é essencial para uma resposta rápida e eficaz. “O Governo de Minas acompanha de perto os casos suspeitos de sarampo em Uberlândia. No momento, temos nove casos sob investigação e estamos em articulação diária com a Regional de Saúde e o município para monitorar o cenário epidemiológico e orientar as ações necessárias”, afirmou.

Prosdocimi reforça que a presença da Força Estadual do SUS no município é um compromisso do Estado com a proteção da população. “A partir do dia 4, estaremos em campo com equipes da Secretaria e da Regional. Vamos trabalhar em ações de intensificação vacinal, vigilância laboratorial e acompanhamento clínico. Nosso objetivo é confirmar se estamos diante de casos de sarampo ou de outras doenças com sintomas semelhantes, como as arboviroses.”

Durante os dois dias de trabalho, a Força Estadual do SUS e a SRS de Uberlândia vão promover um treinamento para representantes de 18 municípios do Triângulo Mineiro, com enfâse na atualização de estratégias de vigilância e combate ao sarampo e às arboviroses. A ação vai discutir o cenário epidemiológico atual, o manejo clínico de casos suspeitos, as medidas de prevenção e controle das doenças, além de incentivar a mobilização da população em prol da promoção da saúde e da qualidade de vida.

Doença viral

O sarampo é uma doença viral grave que pode levar à morte. A transmissão ocorre pelo ar, por meio da tosse, fala, espirro ou respiração próxima de pessoas infectadas. Entre os principais sintomas estão febre alta (acima de 38,5°C), manchas vermelhas que surgem primeiro na cabeça, tosse seca, coriza e conjuntivite.

Em casos de suspeita é essencial manter o isolamento, adotar medidas de higiene respiratória, como cobrir a boca ao tossir e higienizar as mãos, e garantir a notificação imediata de casos à Vigilância Epidemiológica.

Como principal medida de prevenção, o subsecretário reforça a importância da vacinação. “A vacina tríplice viral é segura e eficaz. Ela está disponível em todas as unidades de saúde e nos vacimóveis. É fundamental que pais e responsáveis levem as crianças para atualizar a caderneta de vacinação, especialmente com a dose da tríplice viral.”

Atualmente, a cobertura vacinal do município divulgada no dia 24 de outubro da vacina tríplice viral que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, mostra que 89,41% das crianças receberam a 1ª dose da tríplice viral, enquanto 82,26% receberam a 2ª dose, números abaixo da meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Devido à baixa cobertura e prefeitura prorrogou a campanha de vacinação até 30 de novembro, convocando os pais e responsáveis a levarem seus filhos para vacinarem gratuitamente nos mais de 70 pontos de vacinações espalhados em todas as regiões da cidade e na zona rural. Confira os endereços das salas de vacinação:

UAIs (das 8h às 21h)

UAI Luizote | Rua Matheus Vaz, 465

UAI Martins | Avenida Belo Horizonte, 1.084

UAI Pampulha | Av. João Naves de Ávila, 4920

UAI Planalto | Rua do Engenheiro, 246

UAI Tibery | Avenida Benjamim Magalhães, 1.115

UBS: das 8h às 18h

UBS Brasil | Rua dos Pereiras, 316

UBS Custódio Pereira | Avenida Tito Teixeira, 1236

UBS Dona Zulmira | Rua Mica, 223

UBS Guarani | Rua Polca, 601

UBS Nossa Senhora das Graças | Rua Siqueira Campos, 101

UBS Patrimônio | Rua Professor Chafi Ayub Jacob, 60

UBS Roosevelt | Rua Dr. Leopoldo de Castro, 465

UBS Santa Rosa | Rua Santa Catarina, 2825

UBS Tocantins | Rua Dr. Manoel Thomaz Teixeira de Souza, 750

UBSFs: das 7h30 às 16h30*

UBSF Aclimação | Rua Irmãos Marista, 644

UBSF Alvorada | Rua Edesio Fernandes de Morais, 21

UBSF Aurora | Endereço: Rua da Criança, 929 Laranjeiras

UBSF Bom Jesus | Rua Niteroi, 225

UBSF Campo Alegre | Rua Serra do Tombador, 95

UBSF Canaã I e II | Rua Eufrates, 435

UBSF Canaã II, IV e V | Avenida Jerusalém, 776

UBSF Dom Almir | Rua Cirineu Costa de Azevedo, 100

UBSF Granada I | Alameda Emerciana Clara de Jesus, 134

UBSF Granada II | Alameda Antônio Carlos Vieira da Cunha, 618

UBSF Gravatás | Rua Angra dos Reis, 435

UBSF Ipanema I | Rua Ayres Roberto Barcelos, 169

UBSF Ipanema II | Rua Aurora Candida de Jesus, 243

UBSF Jardim Botânico | Rua Herbário, 19

UBSF Jardim Brasília I | Rua Capricórnio, 34

UBSF Jardim Brasília II | Rua Biot Santos, 100

UBSF Jardim Célia I e II | Rua das Paineiras, 1280

UBSF Jardim Europa | Rua Rio Corumba, 1190

UBSF Jardim das Palmeiras I | Rua dos Cisnes, 311

UBSF Jardim das Palmeiras II | Rua Aimorés, 35

UBSF Jardim das Palmeiras III | Rua dos Tico Ticos, 401

UBSF Joana Darc | Rua João Carlos de Sousa, 40

UBSF Lagoinha I e II | Rua Pio XII, 353

UBSF Laranjeiras | Rua Nigéria, 102

UBSF Luizote | Rua Roberto Margonari, 1350

UBSF Mansour I e II e Jardim Europa II | Rua Rio Citare, 52

UBSF Marta Helena I e II | Avenida Balaiadas, 725

UBSF Monte Hebron | Rua Marlos Urquiza Cavalcanti, 2900

UBSF Morada Nova | Avenida Aldo Borges Leão, 2329

UBSF Morumbi I, II e Maná | Rua Espigão, 871

UBSF Morumbi III | Rua das Cabanas 39

UBSF Morumbi IV | Rua Videira, 260

UBSF Morumbi V | Rua das Emas, 28

UBSF Novo Umuarama (Minas Gerais I e II) | Rua da Fartura, 1836

UBSF Pequis | Avenida Wilson Rodrigues da Silva, 720

UBSF Santa Luzia | Avenida Nájla Alípio Abrão, 521

UBSF São Gabriel | Rua Serra do Cachimbo, 830

UBSF Glória | Avenida José Gonzaga de Freitas, 210

UBSF São Jorge I | Rua Paulo Maia, 236

UBSF São Jorge II e III | Rua Ângelo Cunha, 269

UBSF São Jorge IV | Rua Sampaio, 23

UBSF São José | Rua Delfina Almeida, 197

UBSF Seringueiras I | Av Geralda Francisca Borges, 1058

UBSF Seringueiras II | Rua Serra dos Encantados, 356

UBSF Shopping Park I | Rua Julieta Oliveira Jordão, 150

UBSF Shopping Park IV | Rua Orestes Mendes Ferreira, 40

UBSF Shopping Park V | Rua Marcelo Barbosa, 147

UBSF Shopping Park VI | Rua Bruno Serato, 103

UBSF Shopping Park VII | Rua Aziza Nicolau Daud, 31

UBSF Taiaman I | Avenida dos Taróis, 610

UBSF Taiaman II | Rua Marques Rodrigues Prado, 65

UBSF Jaraguá | Av. Aspirante Mega , 77

*Às quintas-feiras, as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) fecham às 15h para reunião interna.

CANTINHO DA SAÚDE (das 7h às 19h)

Cantinho da Saúde | Terminal Central – Avenida João Pessoa no cruzamento com a avenida João Pinheiro

SETOR RURAL (das 7h30 às 16h30)

UBSF Cruzeiro dos Peixotos | R. João Cláudio Peixoto, 114

UBSF Martinésia | Av. José Pedro Ferreira, 18

UBSF Miraporanga | R. Da Abadia, 10

UBSF Rio das Pedras | BR 365 – Km 643

UBSF Tangará | Rodovia 497 – Km 33

UBSF Tapuirama | Av. José Pedro Abalém, 1122

Unidade de Apoio Sobradinho | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (das 7h30 às 17h)

Ambulatório Herbert de Souza (IST) | Rua Avelino Jorge Nascimento, 15 – Roosevelt

