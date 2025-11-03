Sobe o número de possíveis casos de sarampo em cidade mineira

Subiu para 13 o número de possíveis casos de sarampo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Para ajudar nas investigações, o Governo de Minas Gerais enviou equipes para uma ação especial da Força Estadual do SUS (FES-SUS) no município. Por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a mobilização acontece nesta terça-feira (4/11) com o objetivo de fortalecer a vigilância epidemiológica e ampliar as estratégias de vacinação na cidade.

De acordo com a SES-MG, os dois primeiros casos foram notificados em 13 de outubro deste ano. Em ambos, tratava-se de crianças de um ano sem registro vacinal para a tríplice viral. Elas apresentaram febre, manchas na pele (exantema) e sintomas respiratórios leves. Os exames iniciais não confirmaram nem descartaram o sarampo; novas coletas foram realizadas em 30 de outubro para a continuidade da investigação diagnóstica, e todas as amostras foram enviadas à Fundação Ezequiel Dias (Funed) para processamento.

Apesar da análise não ter descartado nem confirmado a doença, foi possível identificar que as crianças estão em bom estado geral, em recuperação domiciliar e sob acompanhamento da equipe de Atenção Primária e da Vigilância Epidemiológica Municipal.

Após a notificação inicial, foi realizado um esforço para sensibilizar as unidades e os profissionais de saúde do município quanto à importância da notificação e investigação de casos com sintomas compatíveis com a doença. Desde essa sensibilização, foram notificados outros 11 casos entre os dias 27/10 e 1º/11. Embora clinicamente estáveis, todos permanecem em investigação. Os exames preliminares de quatro desses casos não sugerem sarampo, mas aguardam análises complementares para descarte definitivo, conforme preconizado pelo protocolo.

A SES-MG afirma que, desde as primeiras notificações, todas as medidas de saúde pública recomendadas foram desencadeadas, incluindo investigação epidemiológica e coleta de amostras para diagnóstico laboratorial, monitoramento e acompanhamento dos contatos próximos, bloqueio vacinal seletivo nas áreas envolvidas, busca ativa de novos casos e intensificação da vacinação no município, além de orientação às unidades de saúde para notificação imediata e verificação do esquema vacinal.

Doença viral

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa que pode levar à morte. A transmissão ocorre pelo ar, por meio da tosse, fala, espirro ou respiração próxima de pessoas infectadas. Entre os principais sintomas estão febre alta (acima de 38,5?°C), manchas vermelhas que surgem primeiro na cabeça, tosse seca, coriza e conjuntivite.

Em casos de suspeita, é essencial manter o isolamento, adotar medidas de higiene respiratória, como cobrir a boca ao tossir e higienizar as mãos, e garantir a notificação imediata de casos à Vigilância Epidemiológica.

Como principal medida de prevenção, o subsecretário reforça a importância da vacinação. “A vacina tríplice viral é segura e eficaz. Ela está disponível em todas as unidades de saúde e nos vacimóveis. É fundamental que pais e responsáveis levem as crianças para atualizar a caderneta de vacinação, especialmente com a dose da tríplice viral”, reforçou o subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, Eduardo Prosdocimi.

Atualmente, a cobertura vacinal do município, divulgada em 24 de outubro, mostra que 89,41% das crianças receberam a 1ª dose da tríplice viral, enquanto 82,26% receberam a 2ª dose, números abaixo da meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Em Minas, a cobertura vacinal da tríplice viral teve crescimento significativo nos últimos anos. A 1ª dose subiu de 87,11% em 2022 para 91,39% em 2023, atingindo 101,56% em 2024, ultrapassando a meta estabelecida. A 2ª dose também apresentou melhora expressiva, passando de 68,27% em 2022 para 76,28% em 2023 e chegando a 89,35% em 2024, refletindo maior adesão e avanço na imunização completa da população. Dados de 2025 ainda não foram divulgados.

A primeira dose da vacina tríplice viral deve ser aplicada aos 12 meses de idade, e a segunda dose, aos 15 meses. Crianças a partir de 5 anos até adultos de 29 anos que não tenham sido vacinados no período recomendado devem receber duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas. Já os adultos de 30 a 59 anos sem comprovação de vacinação prévia devem receber uma dose única.

A vacina não deve ser aplicada em gestantes, pessoas com imunossupressão grave (como pacientes em quimioterapia, transplantados ou com HIV avançado), indivíduos com histórico de reação alérgica grave a componentes da vacina, como a neomicina, e crianças menores de 6 meses.

Devido à baixa cobertura, a prefeitura prorrogou a campanha de vacinação até 30 de novembro, convocando pais e responsáveis a levarem seus filhos para vacinarem-se gratuitamente nos mais de 70 pontos de vacinação espalhados por todas as regiões da cidade e na zona rural.

A SES-MG reforça que a realização de bloqueios vacinais seletivos, o monitoramento de contatos e a participação comunitária em campanhas de multivacinação são estratégias fundamentais para interromper a cadeia de transmissão e proteger a saúde coletiva.

Força-tarefa

Para intensificar a atenção no município e conter a doença, as equipes técnicas da SES-MG e da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Uberlândia atuarão em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde.

Além do apoio nas investigações dos casos, a ação durante os dois dias prevê capacitações para os profissionais locais em temas como coleta de amostras, vigilância laboratorial, manejo clínico e atualização sobre os sinais e sintomas da doença.

Segundo o subsecretário, a atuação integrada é essencial para uma resposta rápida e eficaz. “O Governo de Minas acompanha de perto os casos suspeitos de sarampo em Uberlândia. No momento, temos nove casos sob investigação e estamos em articulação diária com a Regional de Saúde e o município para monitorar o cenário epidemiológico e orientar as ações necessárias”, afirmou.

Prosdocimi reforça que a presença da Força Estadual do SUS no município é um compromisso do Estado com a proteção da população. “A partir do dia 4, estaremos em campo com equipes da Secretaria e da Regional. Vamos trabalhar em ações de intensificação vacinal, vigilância laboratorial e acompanhamento clínico. Nosso objetivo é confirmar se estamos diante de casos de sarampo ou de outras doenças com sintomas semelhantes, como as arboviroses.”

Durante os dois dias de trabalho, a Força Estadual do SUS e a SRS de Uberlândia promoverão um treinamento para representantes de 18 municípios do Triângulo Mineiro, com ênfase na atualização de estratégias de vigilância e combate ao sarampo e às arboviroses. A ação discutirá o cenário epidemiológico atual, o manejo clínico de casos suspeitos, as medidas de prevenção e controle das doenças, além de incentivar a mobilização da população em prol da promoção da saúde e da qualidade de vida.