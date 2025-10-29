Assine
BEBIDAS ADULTERADAS

Intoxicação por metanol: casos confirmados no Brasil sobem para 59

Número de mortes se manteve estável em 15; há ainda 44 notificações suspeitas sendo investigadas, uma delas em Minas Gerais

E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/10/2025 19:25

O metanol é inflamável e incolor e tem grande potencial de intoxicação
O metanol é inflamável e incolor e tem grande potencial de intoxicação crédito: Reprodução/Freepik

Os casos confirmados de intoxicação por metanol em todo o país subiram de 58 para 59, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (29/10). Há ainda 44 notificações suspeitas, ainda em investigação, uma delas em Minas Gerais, enquanto outras 662 foram descartadas. Já o número de mortes permanece em 15. 

São Paulo continua sendo o Estado com o maior número de notificações: são 46 casos confirmados, 7 em investigação e 446 descartados. Em seguida, vêm Pernambuco (5), Paraná (6), Rio Grande do Sul (1) e Mato Grosso (1).

Em relação aos casos em investigação, São Paulo também totaliza o maior montante, com 7 notificações suspeitas. Na sequência, estão Pernambuco (21), Piauí (5), Paraná (4), Rio de Janeiro (2), Mato Grosso (2), Mato Grosso do Sul (1) e Tocantins (1).

Dos 15 casos confirmados que evoluíram para óbito, 9 ocorreram em São Paulo, 3 no Paraná e 3 em Pernambuco. Outras 9 mortes ainda estão em investigação, das quais 3 em Pernambuco, 2 no Paraná,  1 no Mato Grosso do Sul e 2 em São Paulo. Outras 35 notificações de óbitos foram descartadas.

O balanço do Ministério da Saúde aponta ainda 1 morte suspeita em Minas Gerais, no município de Caparaó, na Zona da Mata. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais e aguarda retorno. 

