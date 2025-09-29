Alerta: bebida adulterada por metanol pode causar cegueira

O número de intoxicações por bebida adulterada registrados em setembro pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) de Campinas bateu recorde. Somou nove intoxicações com dois casos de cegueira no estado de São Paulo, além de mais dez pacientes sob investigação até o dia 25 do mês.

De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier de Campinas quando o metanol entra na corrente sanguínea é transformado em ácido fórmico, substância que diminui a oxigenação das células e é altamente tóxica.

Segundo Leôncio, a toxidade somada à falta de oxigênio atacam o nervo óptico, desencadeando neurite óptica. Caso a doença não receba o tratamento adequado durante a fase inicial ou aguda, causa a perda irrecuperável da visão. Já a intoxicação sistêmica causa sérios danos ao fígado, rim, coração, pâncreas e até alterações na camada externa do cérebro, que caracterizam a esclerose múltipla, levando ao óbito.

Como identificar?

O especialista diz que os sinais de alerta sempre indicam uma emergência médica, mas geralmente só surgem entre 12 e 24 horas. Isso porque, o álcool etílico das bebidas tornam o metabolismo do metanol mais lento. Nos olhos, afirma, os primeiros sintomas são:

Visão turva

Fotofobia

Dor retrobulbar ou ao movimentar os olhos

Os sintomas sistêmicos mais frequentes da intoxicação elencados pelo médico são

Náusea

Forte dor de cabeça

Dor abdominal

Vômitos

Alteração da consciência

Tratamento

As primeiras 48 horas são cruciais para salvar a visão e a vida após uma intoxicação por metanol. Diante da suspeita de ingestão de álcool adulterado, Queiroz Neto recomenda que a pessoa seja encaminhada a uma triagem no Ciatox para confirmar a acidose metabólica grave que requer hemodiálise para eliminar o metanol da corrente sanguínea.

Outra terapia elencada pelo oftalmologista para casos menos graves de acidose, frequente entre pessoas que consomem pouca bebida adulterada é o fomepizol, também conhecido como 4-metilpirazo, um antídoto ao metanol.

O acúmulo de ácido fórmico no nervo óptico pode causar edema que pode ser tratado com corticosteroides que eliminam a inflamação. A dica para prevenir intoxicação por bebida adulterada é observar na garrafa o registro Anvisa, lacre de segurança e selo fiscal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia