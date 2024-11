Seis turistas estrangeiros morreram por suspeita de envenenamento por álcool adulterado com metanol na cidade turística de Vang Vieng, no Laos, país do Sudeste Asiático. Ao todo, 12 turistas adoeceram após uma festa realizada no dia 12 de novembro.





O grupo que passou mal foi hospitalizado na Tailândia, enquanto visitava o país vizinho ao Laos. Entre as vítimas estavam; duas australianas, dois dinamarqueses, um britânico e um estadunidense.





Mídias australianas compartilharam que as duas jovens nascidas no país eram amigas de Melbourne, cidade do país da Oceania. Elas viajavam juntas e foram ao bar do albergue onde estavam hospedadas, o Nana Backpackers Hostel, antes de sair à noite. A polícia turística do Laos informou que o gerente do local foi detido para interrogatório.





Riscos do consumo de metanol





A substância é um álcool tóxico usado industrialmente como solvente, pesticida e como fonte alternativa de combustível, informou os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.





O metanol pode ser adicionado à bebidas para aumentar sua potência e baratear o custo. Apesar disso, sua ingestão pode causar cegueira, danos ao fígado ou morte. A Embaixada dos Estados Unidos no Laos emitiu um aviso recentemente para que seus cidadãos fiquem alertas sobre o risco de envenenamento pela substância no consumo de bebidas destiladas, recomendando que turistas comprem apenas de fornecedores licenciados e verifiquem se há sinais de adulteração ou falsificação.





Países como Austrália e Grã-Bretanha também emitiram alertas para seus cidadãos pedindo cautela ao consumir bebidas no país do Sudeste Asiático. Segundo a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), milhares de incidentes são registrados na região.





A agência de notícias estatal do Laos, KPL, disse na última sexta-feira (22/11) que as autoridades estavam reunindo evidências e relatos de testemunhas. A mídia irá emitir um comunicado com a conclusão da investigação “em breve”.





Conheça a cidade





Vang Vieng, pequeno município às margens do rio Nam Song, cercado por montanhas de calcário e campos de arroz, se tornou conhecido pela paisagem. Além disso, é conhecido como um local festivo, apesar das tentativas das autoridades de mudarem isso.





A cidade está a quatro horas de ônibus da capital, Vientiane, e é parada de mochileiros Banana Pancake Trail, que conecta Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã. A rota ainda segue para o norte até os templos antigos de Luang Prrabang, no Laos.





Beliches em albergues são anunciadas por 10 euros (R$ 60,83 em conversão direta) em Vang Vieng, e baldes de cerveja pela metade do preço. No início dos anos 2000 e 2010, a cidade era conhecida pelas festas e como um ponto para descer o rio local em boias, mas após acidentes com turistas, foram feitos esforços para melhorar os padrões de segurança.

As autoridades do Laos tentam transformar o município em um destino de ecoturismo. “E funcionou. Na verdade, mudou bastante na última década. Eles a limparam, está muito mais moderna do que costumava ser”, disse um diplomata ocidental à BBC.