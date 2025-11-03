Prefeitura de BH aplicou 90 mil doses de vacina em outubro
Campanha de Multivacinação imunizou crianças e adolescentes contra 13 doenças
compartilheSIGA
A Prefeitura de Belo Horizonte aplicou 90 mil doses de vacina durante a Campanha de Multivacinação realizada em outubro. O público-alvo foram as crianças e os adolescentes de até 15 anos. Segundo a PBH, as vacinas continuam disponíveis em todos os 153 centros de saúde da capital.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A campanha disponibilizou doses de imunizantes contra rotavírus, poliomielite, hepatites A e B, Papilomavírus Humano (HPV), febre amarela, dengue e gripe, além das vacinas meningocócica ACWY, pneumocócica 10, pentavalente e tríplice viral.
Uma novidade da campanha foi a imunização contra o HPV para adolescentes entre 15 e 19 anos que nunca tomaram nenhuma dose. Atualmente, o imunizante é aplicado apenas em crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Quem ainda não se vacinou, precisa comparecer ao posto de saúde da sua região e apresentar a caderneta de vacinação e um documento com foto e CPF. Os menores de 5 anos precisam estar acompanhados do seu responsável legal.