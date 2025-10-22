Cidade mineira registra novo caso de febre maculosa

A cidade de Matozinhos (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, registrou mais um caso de febre maculosa, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), com dados atualizados até 21 de outubro. Com isso, o município contabiliza quatro casos confirmados da doença, sendo que dois resultaram em óbito.

A Prefeitura de Matozinhos confirmou nessa segunda-feira (20/10) que o paciente do novo caso aguardava resultado laboratorial, e, após análise, o município foi notificado sobre a confirmação. Segundo a administração municipal, ele recebeu todas as orientações da equipe de saúde e teve o protocolo de atendimento iniciado em tempo hábil, garantindo resposta positiva ao tratamento.

Até a última atualização do boletim da SES-MG, Minas Gerais contabiliza 35 casos confirmados de febre maculosa, incluindo seis óbitos. Os registros consideram o município de residência dos pacientes, que nem sempre corresponde ao local provável de infecção, atualmente investigado pelas equipes municipais de vigilância. Além disso, 9 casos seguem em investigação.

Dentre as mortes registradas em Matozinhos neste ano, uma envolve um adolescente de 17 anos, que chegou a ser internado em uma unidade de saúde de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, em entrevista ao Estado de Minas.

No início do mês de outubro, a Prefeitura de Matozinhos já havia decretado situação de emergência em saúde pública após a confirmação do segundo óbito no município. O Decreto 4.081/2025, publicado em 2 de outubro, terá validade inicial de 180 dias, podendo ser prorrogado conforme a evolução do cenário epidemiológico.

A gestão municipal reforça que a população deve procurar atendimento médico imediato ao apresentar febre alta, dor de cabeça intensa, dores no corpo, manchas na pele, náuseas ou vômitos, sintomas que podem ser confundidos com outras enfermidades e atrasar o diagnóstico.

O decreto autoriza a adoção de ações emergenciais, incluindo:

realização de exames, testes laboratoriais e tratamentos médicos específicos;

investigações epidemiológicas para identificar focos de transmissão;

distribuição gratuita de insumos de prevenção, como repelentes e produtos de assepsia, nas áreas de risco;

proibição de eventos que possam facilitar a disseminação da doença;

criação de um Grupo de Enfrentamento à febre maculosa, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Cenário em Minas

O estado já confirmou seis mortes por febre maculosa em 2025. Os dois primeiros óbitos ocorreram em Caeté, também na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) apura outros 9 casos suspeitos.

Até o momento, 35 casos foram confirmados em Minas Gerais neste ano. Os municípios com maior número de registros são:

Belo Horizonte: 5 casos

Itabira: 4 casos

Matozinhos: 4 casos (2 óbitos)

Santa Luzia: 3 casos

Caeté: 2 casos (2 óbitos)

Antônio Dias: 1 caso (1 óbito)

Caratinga: 1 caso (1 óbito)

Bambuí, Betim, Boa Esperança, Contagem, Itueta, Lagoa Santa, Ouro Preto, Paracatu, Pedro Leopoldo, Serranópolis de Minas, Serro, Varginha, Vespasiano e Volta Grande: 1 caso cada.

A Prefeitura de Matozinhos reforça que, diante do risco de transmissão, a população deve procurar atendimento médico imediato caso apresente qualquer sintoma compatível com febre maculosa.

Quais são os sintomas da febre maculosa?

Febre

Dor de cabeça intensa

Náuseas e vômitos

Diarreia e dor abdominal

Dor muscular constante

Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés

Gangrena nos dedos e orelhas

Paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões causando paragem respiratória

Como é o tratamento?

O tratamento, que é essencial para evitar formas mais graves da doença e até mesmo a morte da pessoa, está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Assim que surgirem os primeiros sintomas, é importante procurar uma unidade de saúde para avaliação médica. O tratamento é feito com antibiótico específico.

Em determinados casos, pode ser necessária a internação da pessoa. A terapêutica é empregada por um período de sete dias, devendo ser mantida por três dias, após o término da febre. A falta ou demora no tratamento da doença pode agravar o caso podendo ser fatal.

A partir da suspeita clínica de febre maculosa, o tratamento com antibióticos deve ser iniciado imediatamente, mesmo antes do resultado laboratorial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como se prevenir da doença?