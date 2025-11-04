Casos de Covid em escola militar leva alunos ao ensino remoto

O Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, no Bairro Jardim Nova América, em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, a 120 quilômetros de BH, alterou a modalidade de ensino de uma sala, do presencial para o remoto, em decorrência de dois casos de Covid-19.

De acordo com a Diretoria de Educação Escolar da Polícia Militar de Minas Gerais, foram identificados dois casos de Covid-19 em uma turma com a série não mencionada. Os alunos começaram a ter aulas on-line nesta terça-feira (4/11). O retorno para as aulas ainda foi definido pela instituição.

Segundo a PMMG, todas as medidas sanitárias preventivas estão sendo adotadas, como cuidados com higiene e limpeza das mãos, uso de máscara se necessário, ventilação nas salas de aula, bem como orientação para alunos permanecerem em casa se estiverem com sintomas.

Entramos em contato com a Prefeitura de Divinópolis e eles informaram que acompanha os casos.

Primeira vacina nacional

A primeira vacina contra a Covid-19 totalmente nacional pode chegar ao mercado brasileiro no primeiro semestre de 2026. Chamada SpiN-TEC, ela foi desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Em agosto, a então reitora da UFMG, Sandra Regina Goulart, deu entrevista para programa da TV Alterosa e indicou que a vacina estava na fase final de testes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Somos a única universidade brasileira que está desenvolvendo uma pesquisa 100% brasileira na área de vacinas, que é a SpiN-TEC. Está agora na fase final, vai ser produzida. Uma vacina contra a Covid-19. Ela é mineira, é da UFMG. Isso nos enche de orgulho e coloca Minas no cenário nacional”, afirmou.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice