Reitora da UFMG sobre vacina SpiN-TEC: ‘É mineira e nos enche de orgulho’

A reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Sandra Regina Goulart Almeida citou o desenvolvimento da vacina contra a COVID-19, a SpiN-TEC, como um dos projetos de destaque da universidade. A declaração foi dada durante entrevista ao “Em Minas”, programa da TV Alterosa, neste sábado (2/8).





“Somos a única universidade brasileira que está desenvolvendo uma pesquisa 100% brasileira na área de vacinas, que é a SpiN-TEC. Está agora na fase final, vai ser produzida. Uma vacina contra a COVID-19. Ela é mineira, é da UFMG. Isso nos enche de orgulho e coloca Minas no cenário nacional”, afirmou.





Segundo a reitora, as referências em desenvolvimento de vacinas, antes disso, eram a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan, em São Paulo.





“Agora temos nosso trabalho realizado neste campo, com a criação do Centro Nacional de Vacinas, que está sendo desenvolvido no Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Essa produção tão intensa nesse campo, realmente vai se destacar cada vez mais no cenário nacional. Esse é um trabalho da UFMG que coloca Minas em destaque”, finalizou.





Em Minas





O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h30, simultaneamente na televisão e no YouTube (youtube.com/portaluai). A versão online tem um bloco exclusivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com a reitora Sandra Goulart em textos no portal em.com.br e no jornal impresso de domingo.