MG: homem é flagrado levando mais de 300 kg de maconha em carro na BR-267

Um homem de 36 anos foi preso nesta sexta-feira (7/11) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por transportar mais de 300 quilos de maconha em um carro na BR-267, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

Conforme a PRF, o motorista conduzia um Hyundai Creta e foi abordado no km 140 da rodovia após troca de informações com a Polícia Militar e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/JF).

Questionado pelos policiais, ele afirmou que havia buscado a carga no município de Caxambu (MG) e que o destino seria Juiz de Fora. As drogas estavam embaladas em tabletes, e a PRF contabilizou 324 quilos do entorpecente.