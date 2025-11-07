Falso pai de santo é investigado por extorsão de cerca de R$ 775 mil

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga um homem de 31 e uma mulher de 26 anos, suspeitos de praticarem o crime de extorsão contra uma mulher de 25 anos, em Ibiá, no Alto Paranaíba. Segundo a PC, entre janeiro e setembro deste ano, o suspeito teria se passado por pai de santo e ameaçado de morte a vítima e os familiares dela.

Ela chegou a repassar cerca de R$ 775 mil ao falso religioso, ainda de acordo com a PCMG. Com o dinheiro, ele e a mulher adquiriram dois carros: um Honda Civic e um Porsche.

Na quarta-feira (5/11), policiais civis cumpriram dois mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos. Foram apreendidos celulares, computador e o veículo Honda Civic.

Outros bens supostamente adquiridos com o valor extorquido estão sendo rastreados, ainda conforme a PC.