Assine
overlay
Início Gerais
IBIÁ

Falso pai de santo é investigado por extorsão de cerca de R$ 775 mil

A Polícia Civil cumpriu dois mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim
RM
Renato Manfrim
Repórter
07/11/2025 16:55 - atualizado em 07/11/2025 16:58

compartilhe

SIGA
x
Falso pai de santo é investigado por extorsão de cerca de R$ 775 mil
Com o dinheiro, ele e a mulher adquiriram dois carros: um Honda Civic e um Porsche. crédito: PCMG/DivulgaÃ§Ã£o

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga um homem de 31 e uma mulher de 26 anos, suspeitos de praticarem o crime de extorsão contra uma mulher de 25 anos, em Ibiá, no Alto Paranaíba. Segundo a PC, entre janeiro e setembro deste ano, o suspeito teria se passado por pai de santo e ameaçado de morte a vítima e os familiares dela.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ela chegou a repassar cerca de R$ 775 mil ao falso religioso, ainda de acordo com a PCMG. Com o dinheiro, ele e a mulher adquiriram dois carros: um Honda Civic e um Porsche.

Leia Mais

Na quarta-feira (5/11), policiais civis cumpriram dois mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos. Foram apreendidos celulares, computador e o veículo Honda Civic.

Outros bens supostamente adquiridos com o valor extorquido estão sendo rastreados, ainda conforme a PC.

Tópicos relacionados:

ibia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay