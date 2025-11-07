Assine
ESTRAGOS CAUSADOS PELA CHUVA

Chuva em Minas: sobe o número de cidades em situação de emergência

Os danos causados pelo período chuvoso atual em Minas Gerais já são maiores do que os registrados no ano passado, segundo a Defesa Civil

Melissa Souza
07/11/2025 12:43 - atualizado em 07/11/2025 12:45

BH está em alerta para chuvas intensas até sexta-feira (31/01)
Chuva em Minas: sobe o número de cidades em situação de emergência crédito: Tulio Santos/EM/DA. Press

A chuva em Minas Gerais tem causado estragos em diversas cidades, colocando-as em situação de emergência. Conforme o boletim da Defesa Civil do estado divulgado nesta sexta-feira (7/11), 18 municípios mineiros estão em situação de anormalidade por causa da chuva. Até ontem, eram 13. No mesmo período do ano passado, a quantidade de cidades sob alerta era consideravelmente menor – apenas sete.

Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há 282 desalojados - pessoas que, por causa dos efeitos diretos do desastre causado pela chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes.

Já o número de desabrigados - quando as pessoas precisam de abrigo público - até esta sexta, é de 71. No mesmo período de 2024, havia 129 desalojados e 50 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas.

As cidades em situação de emergência contabilizadas são:

  • Sacramento
  • Luz
  • Delfinópolis
  • Pavão
  • Ouro Verde de Minas
  • Cedro do Abaeté
  • Prata
  • Itaúna
  • Senador Firmino
  • Unaí
  • Camanducaia
  • Canápolis
  • Manhuaçu
  • Laranjal
  • Montes Claros
  • São Francisco de Sales
  • Rio Doce
  • Capitão Enéas

Devido às chuvas intensas registradas na tarde de quinta, os municípios de Novo Cruzeiro (MG) e Padre Paraíso (MG), localizados na Região do Jequitinhonha, registraram alagamentos com danos em comércios, vias públicas, edificações públicas e algumas residências. As prefeituras e Defesa Civil municipais prestam suporte às famílias afetadas.

Alerta de chuva

Quarenta e seis cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa até às 10h de sábado (8/11), segundo o Inmet. As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Quais cidades de Minas estão sob alerta?

  • Águas Vermelhas
  • Arinos
  • Bonito de Minas
  • Buritis
  • Cabeceira Grande
  • Catuti
  • Chapada Gaúcha
  • Cônego Marinho
  • Espinosa
  • Formoso
  • Gameleiras
  • Ibiracatu
  • Indaiabira
  • Itacarambi
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Juvenília
  • Lontra
  • Mamonas
  • Manga
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Azul
  • Montezuma
  • Ninheira
  • Nova Porteirinha
  • Pai Pedro
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pintópolis
  • Porteirinha
  • Rio Pardo de Minas
  • Santo Antônio do Retiro
  • São Francisco
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Paraíso
  • Unaí
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Varzelândia
  • Verdelândia

