Chuva em Minas: sobe o número de cidades em situação de emergência

A chuva em Minas Gerais tem causado estragos em diversas cidades, colocando-as em situação de emergência. Conforme o boletim da Defesa Civil do estado divulgado nesta sexta-feira (7/11), 18 municípios mineiros estão em situação de anormalidade por causa da chuva. Até ontem, eram 13. No mesmo período do ano passado, a quantidade de cidades sob alerta era consideravelmente menor – apenas sete.

Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há 282 desalojados - pessoas que, por causa dos efeitos diretos do desastre causado pela chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes.

Já o número de desabrigados - quando as pessoas precisam de abrigo público - até esta sexta, é de 71. No mesmo período de 2024, havia 129 desalojados e 50 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas.

As cidades em situação de emergência contabilizadas são:

Sacramento

Luz

Delfinópolis

Pavão

Ouro Verde de Minas

Cedro do Abaeté

Prata

Itaúna

Senador Firmino

Unaí

Camanducaia

Canápolis

Manhuaçu

Laranjal

Montes Claros

São Francisco de Sales

Rio Doce

Capitão Enéas

Devido às chuvas intensas registradas na tarde de quinta, os municípios de Novo Cruzeiro (MG) e Padre Paraíso (MG), localizados na Região do Jequitinhonha, registraram alagamentos com danos em comércios, vias públicas, edificações públicas e algumas residências. As prefeituras e Defesa Civil municipais prestam suporte às famílias afetadas.



Alerta de chuva

Quarenta e seis cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa até às 10h de sábado (8/11), segundo o Inmet. As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

