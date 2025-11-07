Chuva em Minas: sobe o número de cidades em situação de emergência
Os danos causados pelo período chuvoso atual em Minas Gerais já são maiores do que os registrados no ano passado, segundo a Defesa Civil
compartilheSIGA
A chuva em Minas Gerais tem causado estragos em diversas cidades, colocando-as em situação de emergência. Conforme o boletim da Defesa Civil do estado divulgado nesta sexta-feira (7/11), 18 municípios mineiros estão em situação de anormalidade por causa da chuva. Até ontem, eram 13. No mesmo período do ano passado, a quantidade de cidades sob alerta era consideravelmente menor – apenas sete.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há 282 desalojados - pessoas que, por causa dos efeitos diretos do desastre causado pela chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes.
Leia Mais
Já o número de desabrigados - quando as pessoas precisam de abrigo público - até esta sexta, é de 71. No mesmo período de 2024, havia 129 desalojados e 50 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas.
- Chuva de granizo vira atração, mas causa estragos; saiba como ela se forma
- Chuva de granizo atinge o Sul de Minas e moradores registram estragos
As cidades em situação de emergência contabilizadas são:
- Sacramento
- Luz
- Delfinópolis
- Pavão
- Ouro Verde de Minas
- Cedro do Abaeté
- Prata
- Itaúna
- Senador Firmino
- Unaí
- Camanducaia
- Canápolis
- Manhuaçu
- Laranjal
- Montes Claros
- São Francisco de Sales
- Rio Doce
- Capitão Enéas
Devido às chuvas intensas registradas na tarde de quinta, os municípios de Novo Cruzeiro (MG) e Padre Paraíso (MG), localizados na Região do Jequitinhonha, registraram alagamentos com danos em comércios, vias públicas, edificações públicas e algumas residências. As prefeituras e Defesa Civil municipais prestam suporte às famílias afetadas.
Alerta de chuva
Quarenta e seis cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa até às 10h de sábado (8/11), segundo o Inmet. As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).
- O que fazer em BH em um dia chuvoso: 5 roteiros culturais na capital
- Período chuvoso: BH retoma encontros de grupo gestor de riscos
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia
Quais cidades de Minas estão sob alerta?
- Águas Vermelhas
- Arinos
- Bonito de Minas
- Buritis
- Cabeceira Grande
- Catuti
- Chapada Gaúcha
- Cônego Marinho
- Espinosa
- Formoso
- Gameleiras
- Ibiracatu
- Indaiabira
- Itacarambi
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Juvenília
- Lontra
- Mamonas
- Manga
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Montezuma
- Ninheira
- Nova Porteirinha
- Pai Pedro
- Pedras de Maria da Cruz
- Pintópolis
- Porteirinha
- Rio Pardo de Minas
- Santo Antônio do Retiro
- São Francisco
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Paraíso
- Unaí
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varzelândia
- Verdelândia