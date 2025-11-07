Imóveis que foram de Fernandinho Beira-Mar vão a leilão na RMBH

Residências que pertenciam a Fernandinho Beira-Mar, um dos chefes do Comando Vermelho, estão sendo leiloadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Os dois imóveis estão localizados na Rua Conceição Rosa Lima, no Bairro Horto, em Betim, cidade localizada na Região Metropolitana de BH.

As casas confiscadas pela MJSP em ações contra o tráfico de drogas chegaram a ser avaliadas em R$ 2 milhões e têm lances iniciais com valor 50% menor do que o estimado. Ambos os imóveis ficam em regiões residenciais.

O terreno de 720,00 m², tem um lance inicial de R$ 505 mil e conta com uma garagem. Uma casa com 360,00 m² apresenta um valor de R$ 640 mil e tem 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Até o momento, nenhum lance foi dado nas residências e os leilões vão até o dia 14/11.

O valor arrecadado será destinado ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad) e as forças de segurança.

Uma das residências chegou a ser utilizada pelo 33º Batalhão Polícia Militar de Minas Gerais, entre 2000 e 2024, após determinação do juiz da época, Eli Lucas de Mendonça. Ele indicou que o imóvel fosse entregue e utilizado pela corporação.

Os lances devem ser feitos pelo site da leiloeira. Dúvidas devem ser encaminhadas no e-mail sandrasantosleiloes@gmail.com.br.

Fernandinho Beira-Mar

Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, está privado de liberdade desde 1996. Ele está no Presídio Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná, local em que cumpre a pena de mais de 300 anos de prisão.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice