Integrante de facção criminosa rende morador durante fuga e é preso em MG

Um homem de 29 anos, apontado como integrante de uma facção criminosa, foi preso na madrugada desta quinta-feira (6/11), em Patrocínio, no Alto Paranaíba, depois de render um morador desta cidade e roubar o carro dele.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito tem várias passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e roubos, cometidos entre 2013 e 2023.

A PM informou que ele tentou escapar da abordagem policial pulando muros e acabou invadindo a garagem de uma residência. No local, render o morador, de 27 anos. Em seguida, obrigou a vítima a tirar o carro o carro da garagem para que o criminoso fugisse. No entanto, equipe policial conseguiu interceptar o veículo e prender o suspeito, que estava armado com uma pistola 9mm carregada.

Contra o homem havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Execuções Penais de Nova Serrana.

A prisão ocorreu durante uma operação da Rotam (Rondas Táticas Metropolitanas) de Belo Horizonte, que veio desta cidade até Patrocínio após receber informações sobre o suspeito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda conforme a PM, inicialmente, o homem estava escondido em uma casa, onde os policiais viram na garagem microtubos usados para embalar cocaína e um carregador de pistola. Em seguida, os militares entraram na casa e o suspeito fugiu pulando muros.

Na casa também estavam uma mulher de 38 anos e seus dois filhos, de 18 e 15 anos. Ela disse que recebia R$ 50 por dia para esconder o suspeito. A mulher e o filho de 18 anos foram presos por favorecimento pessoal. Já o adolescente foi apreendido por ato infracional.