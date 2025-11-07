Motociclista é preso vendendo drogas na Grande BH: "Complementava a renda"

Um motociclista de 26 anos foi preso por tráfico de drogas nessa quinta-feira (6/11) no Bairro Vila Ideal, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento pelo conhecido “Beco da Mina”, os militares avistaram o suspeito em uma motocicleta, que tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Ao ser abordado, ele confessou o crime e demonstrou arrependimento, afirmando aos policiais: “Estou arrependido. Tenho um casal de filhos pequenos e estou complementando a renda. Não queria ter tomado essa atitude”, diz.

O homem informou ainda que mantinha o restante das drogas e armamentos em uma residência usada apenas como esconderijo. No local, os policiais encontraram:

13 munições de calibre 9mm;

um carregador do mesmo calibre;

um kit de conversão de pistola em submetralhadora;

40 comprimidos de ecstasy;

131 buchas de maconha;

uma balança de precisão;

um celular;

R$ 70 em dinheiro;

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Diante dos fatos, todo o material foi apreendido, o veículo removido ao pátio e o suspeito encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibirité.