Motociclista é preso vendendo drogas na Grande BH: "Complementava a renda"

Jovem de 26 anos confessou o crime e afirmou estar arrependido; polícia apreendeu munições, drogas e kit de conversão de pistola em Ibirité (MG), na Grande BH

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/11/2025 10:00 - atualizado em 07/11/2025 10:15

As prisões foram feitas por policiais militares da 7ª Região Militar
Motociclista é flagrado vendendo droga e diz ‘estou arrependido’ crédito: PMMG

Um motociclista de 26 anos foi preso por tráfico de drogas nessa quinta-feira (6/11) no Bairro Vila Ideal, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento pelo conhecido “Beco da Mina”, os militares avistaram o suspeito em uma motocicleta, que tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Ao ser abordado, ele confessou o crime e demonstrou arrependimento, afirmando aos policiais: “Estou arrependido. Tenho um casal de filhos pequenos e estou complementando a renda. Não queria ter tomado essa atitude”, diz.

O homem informou ainda que mantinha o restante das drogas e armamentos em uma residência usada apenas como esconderijo. No local, os policiais encontraram:

  • 13 munições de calibre 9mm;
  • um carregador do mesmo calibre;
  • um kit de conversão de pistola em submetralhadora;
  • 40 comprimidos de ecstasy;
  • 131 buchas de maconha;
  • uma balança de precisão;
  • um celular;
  • R$ 70 em dinheiro;

Diante dos fatos, todo o material foi apreendido, o veículo removido ao pátio e o suspeito encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibirité.

