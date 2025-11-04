Carta anônima leva polícia a prender dois suspeitos por tráfico de drogas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma carta anônima que chegou ao Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) resultou numa operação contra o tráfico de drogas, pela Polícia Civil, realizada no Bairro São Paulo, na Região Noroeste de Belo Horizonte, e que teve como consequência a prisão de duas pessoas.

“A investigação teve início a partir do recebimento de uma carta anônima denunciando pontos de venda de entorpecentes na região do Bairro São Paulo”, afirma o chefe do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), delegado-geral Rodrigo Bustamante.

A operação foi desencadeada na manhã desta terça-feira (4/11). O objetivo, segundo o delegado Daniel Reis, também do Denarc, “é desarticular pontos de tráfico e prender indivíduos com envolvimento direto em atividades ilícitas, reafirmando o compromisso da Polícia Civil com a segurança da população”.

O delegado Bustamante conta que, em função das ações dos traficantes, as crianças não ficavam mais nas ruas, e os moradores, amedrontados com a criminalidade e violência proveniente do tráfico de drogas na região, estavam trancados dentro de suas casas.

“O gesto do cidadão reflete a credibilidade que o Denarc conquistou junto à sociedade, reflexo de ações firmes e de resultados expressivos no enfrentamento do tráfico e das organizações criminosas”, pontua.

Bustamante afirma que a parceria com a comunidade é fundamental para o sucesso do combate ao crime. Além do contato direto nas unidades policiais, a população pode colaborar ligando para o Disque-Denúncia Unificado 181.

A operação desta terça-feira mobilizou cerca de 40 policiais civis do Denarc, além de contar com o apoio da Coordenação de Apoio Policial (CAP), da Coordenação de Operação com Cães (COC) e da Coordenação Aerotática (CAT) da PCMG.