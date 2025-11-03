Polícia procura jovem que ameaça usuários de droga com arma de fogo

Um jovem de 24 anos é procurado pela Polícia Militar suspeito de tráfico, posse ilegal de arma de fogo e de ameaçar usuários de drogas pela cidade de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. Ele é procurado desde o final da tarde desse domingo (2/11).

Os militares receberam uma denúncia de que o homem estava em uma moto enquanto fazia as ameaças e foram ao seu endereço. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito estava em casa quando os militares chegaram. Ele percebeu a presença policial e conseguiu fugir, deixando a porta de entrada e o portão abertos.

Segundo o documento policial, a equipe conseguiu visualizar ver o quintal. Nele, percebeu um pé de maconha em um vaso, o que incentivou a entrada no lote. Como a porta da casa também estava aberta, os policiais entraram no imóvel e, encontraram cinco pedras de crack e duas buchas de maconha em um quarto. Debaixo de uma cama estava escondida uma munição de calibre .38.

De acordo com a PM, o homem tem diversos registros policiais. Dentre eles, pelo menos dois por posse ilegal de arma de fogo e um de tráfico de drogas. Uma outra passagem é datada em 23 de outubro, na qual consta que o suspeito ameaçou pessoas com uma arma de fogo.

Os policiais procuraram o suspeito por diversos pontos da cidade, mas ele não foi encontrado até a finalização do registro. As drogas foram recolhidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil, que segue investigando o caso.