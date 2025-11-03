Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO EM MG

Polícia procura jovem que ameaça usuários de droga com arma de fogo

Ele fugiu de abordagem policial e é procurado em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, desde o final da tarde de domingo (2/11)

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
03/11/2025 18:03

compartilhe

SIGA
x
Suspeito fugiu e deixou a porta da casa aberta, onde os policiais encontraram um pé de maconha e porções da mesma droga e de crack
Suspeito fugiu e deixou a porta da casa aberta, onde os policiais encontraram um pé de maconha e porções da mesma droga e de crack crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um jovem de 24 anos é procurado pela Polícia Militar suspeito de tráfico, posse ilegal de arma de fogo e de ameaçar usuários de drogas pela cidade de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. Ele é procurado desde o final da tarde desse domingo (2/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os militares receberam uma denúncia de que o homem estava em uma moto enquanto fazia as ameaças e foram ao seu endereço. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito estava em casa quando os militares chegaram. Ele percebeu a presença policial e conseguiu fugir, deixando a porta de entrada e o portão abertos.

Leia Mais

Segundo o documento policial, a equipe conseguiu visualizar ver o quintal. Nele, percebeu um pé de maconha em um vaso, o que incentivou a entrada no lote. Como a porta da casa também estava aberta, os policiais entraram no imóvel e, encontraram cinco pedras de crack e duas buchas de maconha em um quarto. Debaixo de uma cama estava escondida uma munição de calibre .38.

De acordo com a PM, o homem tem diversos registros policiais. Dentre eles, pelo menos dois por posse ilegal de arma de fogo e um de tráfico de drogas. Uma outra passagem é datada em 23 de outubro, na qual consta que o suspeito ameaçou pessoas com uma arma de fogo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os policiais procuraram o suspeito por diversos pontos da cidade, mas ele não foi encontrado até a finalização do registro. As drogas foram recolhidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil, que segue investigando o caso.

Tópicos relacionados:

ameaca minas-gerais policia-militar trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay