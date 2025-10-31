Assine
GRANDE APREENSÃO DE DROGAS

Mais de uma tonelada e meia de maconha é apreendida na Grande BH

Dois jovens, de 20 e 23 anos, foram presos durante a operação da Polícia Militar (PMMG), que apreendeu as barras de maconha

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
31/10/2025 05:28 - atualizado em 31/10/2025 10:17

Mais de uma tonelada e meia de maconha foi apreendida na madrugada desta sexta-feira (31/10) em Contagem (MG), na Grande BH
Mais de uma tonelada e meia de maconha foi apreendida na madrugada desta sexta-feira (31/10) em Contagem (MG), na Grande BH crédito: PMMG/Divulgação

Mais de uma tonelada e meia de maconha foi apreendida pela Polícia Militar (PMMG) na madrugada desta sexta-feira (31/10), no bairro Capim Rasteiro, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Rondas Ostensivas Táticas Móvel ou Metropolitanas (Rotam), foram contabilizadas 1.540 barras de maconha, de cerca de um quilo cada. Uma mulher de 20 anos e um homem de 23 foram presos.

De acordo com a PM, a droga era vendida em atacado e distribuída para várias cidades da Grande BH. Conforme o boletim de ocorrência, uma denúncia anônima informou sobre uma transação de drogas.

Os militares localizaram o suspeito, de 23 anos, dentro de um Onix branco, com 15 barras de maconha. Durante a abordagem, o jovem contou que o restante da droga estava em um sítio. No local, os policiais encontraram a companheira dele, de 20 anos, e 1.525 barras de maconha.

Segundo a PM, o casal faz parte de uma organização criminosa. Eles foram encaminhados a uma delegacia da Polícia Federal (PF). O carro e uma balança industrial também foram apreendidas.

Balanço da operação

  • 1.540 barras de maconha apreendidas (mais de uma tonelada e meia)
  • 1 carro apreendido
  • 1 balança industrial apreendida
  • 2 presos

