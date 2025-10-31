Mais de uma tonelada e meia de maconha é apreendida na Grande BH
Dois jovens, de 20 e 23 anos, foram presos durante a operação da Polícia Militar (PMMG), que apreendeu as barras de maconha
Mais de uma tonelada e meia de maconha foi apreendida pela Polícia Militar (PMMG) na madrugada desta sexta-feira (31/10), no bairro Capim Rasteiro, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
De acordo com a Rondas Ostensivas Táticas Móvel ou Metropolitanas (Rotam), foram contabilizadas 1.540 barras de maconha, de cerca de um quilo cada. Uma mulher de 20 anos e um homem de 23 foram presos.
De acordo com a PM, a droga era vendida em atacado e distribuída para várias cidades da Grande BH. Conforme o boletim de ocorrência, uma denúncia anônima informou sobre uma transação de drogas.
Os militares localizaram o suspeito, de 23 anos, dentro de um Onix branco, com 15 barras de maconha. Durante a abordagem, o jovem contou que o restante da droga estava em um sítio. No local, os policiais encontraram a companheira dele, de 20 anos, e 1.525 barras de maconha.
Segundo a PM, o casal faz parte de uma organização criminosa. Eles foram encaminhados a uma delegacia da Polícia Federal (PF). O carro e uma balança industrial também foram apreendidas.
Balanço da operação
- 1.540 barras de maconha apreendidas (mais de uma tonelada e meia)
- 1 carro apreendido
- 1 balança industrial apreendida
- 2 presos