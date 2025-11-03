Jovem é morto a tiros depois de comprar maconha em boca de fumo de BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 20 anos foi morto a tiros na tarde desse domingo (2/11) no Bairro Jardim Felicidade, na Região Norte de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PMMG), ele e a namorada, de 15 anos, foram perseguidos depois de comprar maconha em uma boca de fumo, até que um homem atirou contra ele.

A adolescente informou a Polícia Militar (PM) que eles voltavam de um ponto de venda de drogas no bairro quando perceberam que estavam sendo seguidos por um homem. Eles foram perseguidos por um trecho, até que um homem, não identificado se aproximou e disse: “Você vai tomar, Zé”, e efetuou dois disparos.

Depois de cair no chão, a vítima ainda foi baleada mais duas vezes à queima-roupa. O suspeito fugiu pela Avenida Fazenda Velha na garupa de uma motocicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte no local.

A perícia constatou três perfurações, sendo uma no glúteo, outra no braço esquerdo e uma nas costas, com saída no abdômen. Também foram encontradas duas buchas de maconha no bolso da bermuda da vítima e um celular, recolhidos pelos peritos.

O corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) e a Polícia Civil (PCMG) investiga o caso. Até o fechamento da ocorrência, o autor do crime não havia sido identificado.

