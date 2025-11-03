Batida entre caminhonetes deixa uma mulher morta em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um acidente envolvendo duas caminhonetes na MGC-259, em Guanhães (MG), na altura do quilômetro 297, deixou uma pessoa morta na noite desse domingo (2/11).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), uma Fiat Toro invadiu a contramão depois de realizar uma curva acentuada e bateu de frente com uma Fiat Strada.

Com o impacto, uma passageira da Fiat Strada, de 57 anos, morreu. A motorista da Fiat Toro e o condutor do Fiat Strada, de idades não divulgadas, foram socorridos e encaminhados a um hospital da cidade.

Segundo os policiais, o motorista teve fraturas em um dos braços e em um dos joelhos. A perícia compareceu ao local e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guanhães.

