ACIDENTE FATAL

Batida entre caminhonetes deixa uma mulher morta em Minas

Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente na MGC-259, em Guanhães; um dos veículos invadiu a contramão e causou a batida frontal

Melissa Souza
03/11/2025 07:25 - atualizado em 03/11/2025 07:27

Batida entre caminhonetes deixa uma mulher morta na MGC-259
Batida entre caminhonetes deixa uma mulher morta na MGC-259 crédito: PMRv/Divulgação

Um acidente envolvendo duas caminhonetes na MGC-259, em Guanhães (MG), na altura do quilômetro 297, deixou uma pessoa morta na noite desse domingo (2/11).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), uma Fiat Toro invadiu a contramão depois de realizar uma curva acentuada e bateu de frente com uma Fiat Strada.

Com o impacto, uma passageira da Fiat Strada, de 57 anos, morreu. A motorista da Fiat Toro e o condutor do Fiat Strada, de idades não divulgadas, foram socorridos e encaminhados a um hospital da cidade.

Segundo os policiais, o motorista teve fraturas em um dos braços e em um dos joelhos. A perícia compareceu ao local e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guanhães.

