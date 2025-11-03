Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

BH: acidente entre motociclista e carro congestiona trânsito

A manhã desta segunda (3/11) começou complicada para os motoristas que passam na MGC-356, sentido Centro, Região Centro-Sul de Belo Horizonte; veja os detalhes

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/11/2025 09:01 - atualizado em 03/11/2025 09:57

O motociclista teve apenas escoriações no braço direito
O motociclista teve apenas escoriações no braço direito crédito: Wellington Barbosa/EM/D.A Press

Um acidente envolvendo um motociclista e um veículo de passeio congestiona o trânsito nesta manhã de segunda-feira (3/11), na MGC-356, sentido Centro, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

Segundo o condutor do carro, o acidente aconteceu por volta das 8h. Ele conta que estava na faixa do meio quando sentiu o impacto. O motorista informou que não tentou trocar de faixa e apenas sentiu a batida.

O motociclista segue sendo atendido pela ambulância do Samu. Ele teve apenas escoriações no braço direito. A traseira esquerda do carro foi danificada, assim como a moto na parte da frente. O congestionamento chega até a alça do Anel Rodoviário. Policia Militar Rodoviária (PMRv) e BHTrans seguem no local para auxiliar no trânsito.

Também pela manhã desta segunda-feira (3/11) foi visto outro acidente envolvendo um motociclista e um veículo de passeio. Desta vez na Avenida Nélio Cerqueira, no Bairro Tirol, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. No local, estava a Polícia Militar para auxiliar no acidente. Não se sabe a dinâmica do acidente  nem o estado de saúde das vítimas. 

Matéria em atualização

