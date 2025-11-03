Jovem que usava mototáxi para entregar drogas é preso em Minas
Grande quantidade de entorpecentes, como ecstasy, LSD, MD e haxixe, foi apreendida no apartamento do homem em Divinópolis (MG)
Um homem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) por tráfico de drogas em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O jovem utilizava mototáxi para realizar entregas na cidade. No apartamento do suspeito, foi encontrada grande quantidade de drogas.
A PM recebeu denúncias anônimas sobre o homem estar realizando as entregas como passageiro de moto por aplicativo no Bairro Bom Pastor.
Os militares iniciaram o rastreamento e conseguiram visualizar o suspeito na Rua Sete de Setembro, no Bairro São Sebastião. O jovem estava fazendo uma corrida com destino à Rua João Jovelino Rabelo, no Bairro Porto Velho.
Os militares foram ao local indicado, onde reside o homem, e localizaram grande quantidade de drogas no quarto do suspeito, sendo 71 comprimidos de ecstasy; 105 papéis de LSD; 201 micropontos de LSD; 10 porções de haxixe; duas porções de MD; duas balanças de precisão; 16 potes com pastas de haxixe (ice) e R$ 302 em dinheiro.
O suspeito foi preso e conduzido à delegacia junto aos materiais apreendidos.
Balanço da ação
- 1 preso
- 71 comprimidos de ecstasy apreendidos
- 105 papéis de LSD apreendidos
- 201 micropontos de LSD apreendidos
- 10 porções de haxixe apreendidas
- 2 porções de MD apreendidas
- 2 balanças de precisão apreendidas
- 16 potes com pastas de haxixe (ice) apreendidos
- R$ 302 em dinheiro apreendido