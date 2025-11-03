Assine
TRÁFICO DE DROGAS

Jovem que usava mototáxi para entregar drogas é preso em Minas

Grande quantidade de entorpecentes, como ecstasy, LSD, MD e haxixe, foi apreendida no apartamento do homem em Divinópolis (MG)

03/11/2025 11:56

Jovem que usava mototáxi para entregar drogas é preso em Minas crédito: PMMG/Divulgação

Um homem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) por tráfico de drogas em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O jovem utilizava mototáxi para realizar entregas na cidade. No apartamento do suspeito, foi encontrada grande quantidade de drogas.

A PM recebeu denúncias anônimas sobre o homem estar realizando as entregas como passageiro de moto por aplicativo no Bairro Bom Pastor.

Os militares iniciaram o rastreamento e conseguiram visualizar o suspeito na Rua Sete de Setembro, no Bairro São Sebastião. O jovem estava fazendo uma corrida com destino à Rua João Jovelino Rabelo, no Bairro Porto Velho.

Os militares foram ao local indicado, onde reside o homem, e localizaram grande quantidade de drogas no quarto do suspeito, sendo 71 comprimidos de ecstasy; 105 papéis de LSD; 201 micropontos de LSD; 10 porções de haxixe; duas porções de MD; duas balanças de precisão; 16 potes com pastas de haxixe (ice) e R$ 302 em dinheiro.

O suspeito foi preso e conduzido à delegacia junto aos materiais apreendidos.

Balanço da ação

  • 1 preso
  • 71 comprimidos de ecstasy apreendidos
  • 105 papéis de LSD apreendidos
  • 201 micropontos de LSD apreendidos
  • 10 porções de haxixe apreendidas
  • 2 porções de MD apreendidas
  • 2 balanças de precisão apreendidas
  • 16 potes com pastas de haxixe (ice) apreendidos
  • R$ 302 em dinheiro apreendido

