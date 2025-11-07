Assine
MORTE E FERIDO

Homem é morto a tiros e outro fica ferido na Pedreira Padro Lopes, em BH

Os militares encontraram duas vítimas caídas no passeio, um homem de 46 anos e outro de 47, que foi socorrido pelo Samu com vida

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/11/2025 11:03

Homem foi socorrido ao Hospital Odilon Behrens, no Noroeste de BH
A segunda vítima de 47, foi socorrida com vida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, com tiros nas costas e na perna esquerda crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem foi morto e outro ficou ferido depois de um ataque a tiros nessa quinta-feira (6/11), na Pedreira Prado Lopes, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 21h30 depois de relatos de múltiplos disparos de arma de fogo na Rua Serra da Mutuca. Testemunhas contaram que os autores estavam em um veículo branco, que fugiu em alta velocidade logo depois dos disparos.

No local, os militares encontraram duas vítimas caídas no passeio. A primeira, de 46 anos, foi atingida por três disparos, um na cabeça, um no braço esquerdo e outro nas costas, e morreu antes da chegada do socorro. A segunda vítima, de 47 anos, foi socorrida com vida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Odilon Behrens, com ferimentos nas costas e na perna esquerda.

Segundo o boletim, as vítimas eram usuárias de drogas e em situação de rua, atuando como vigias de pontos de tráfico na região. Ainda conforme a PM, o crime teria sido motivado por disputa territorial entre grupos rivais pelo controle do tráfico de drogas no entorno das áreas conhecidas como “Maloquinha” e “Beco do Fim”.

Durante as diligências, a Polícia Civil e equipes do Comando Tático realizaram buscas pela região, mas os autores não foram localizados. Imagens de câmeras de segurança próximas registraram a fuga do veículo suspeito, um Fiat Argo branco, que é procurado pelas autoridades.

A Perícia da Polícia Civil recolheu 34 estojos, três cápsulas e um projétil intacto, tudo de calibre 9 mm. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de BH. A Polícia Civil investiga o caso.

