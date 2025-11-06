Assine
HOMICÍDIO

Homem é encontrado com marcas de tiro na cabeça; um é preso em Araguari

Suspeito de efetuar os disparos estava com carro furtado no estado de São Paulo; esposa da vítima encontrou o corpo

VL
Vinícius Lemos
06/11/2025 12:18 - atualizado em 06/11/2025 12:19

Homem é encontrado com tiros na cabeça e uma pessoa é presa em Araguari
Ainda não se sabe a motivação do crime crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PMMG

Um homem foi encontrado morto com tiros na cabeça, nessa quarta-feira (5/11), em Araguari. Um suspeito do crime foi preso horas depois pela Polícia Militar. Foi a esposa da vítima que localizou o corpo. Ela rastreou o aparelho celular do companheiro, que havia saído para trabalhar e não retornou até à noite.

O corpo estava próximo à entrada da Represa das Araras, no sentido do distrito de Amanhece.

A perícia da Polícia Civil constatou três tiros na cabeça da vítima. A Polícia Militar encontrou o carro da vítima abandonado na cidade. Informações levaram a um suspeito, que estava com um veículo furtado no estado de São Paulo.

Ele negou participação. A investigação segue para entender a motivação e quantas pessoas estariam envolvidas.

