Homem é encontrado com marcas de tiro na cabeça; um é preso em Araguari
Suspeito de efetuar os disparos estava com carro furtado no estado de São Paulo; esposa da vítima encontrou o corpo
Um homem foi encontrado morto com tiros na cabeça, nessa quarta-feira (5/11), em Araguari. Um suspeito do crime foi preso horas depois pela Polícia Militar. Foi a esposa da vítima que localizou o corpo. Ela rastreou o aparelho celular do companheiro, que havia saído para trabalhar e não retornou até à noite.
O corpo estava próximo à entrada da Represa das Araras, no sentido do distrito de Amanhece.
A perícia da Polícia Civil constatou três tiros na cabeça da vítima. A Polícia Militar encontrou o carro da vítima abandonado na cidade. Informações levaram a um suspeito, que estava com um veículo furtado no estado de São Paulo.
Ele negou participação. A investigação segue para entender a motivação e quantas pessoas estariam envolvidas.
