APREENSÃO

Mulher é presa com 30 kg de skunk depois de flagrante na Grande BH

Droga estava distribuída em 30 pacotes dentro de um carro abordado em operação conjunta da PF e PM

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/11/2025 08:42

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) apreendeu 30 quilos de skunk em Igarapé(MG)
Uma mulher foi flagrada e presa com 30 quilos de skunk nessa quarta-feira (5/11), em Igarapé (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) prendeu a mulher por tráfico de drogas. 

A ação foi realizada em conjunto com a Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e teve início a partir de troca de informações entre as forças de segurança. Durante as diligências, os agentes abordaram um veículo suspeito, onde encontraram 30 pacotes da droga.

O skunk é uma variedade de maconha de alta potência, cultivada em ambientes controlados para elevar a concentração de tetraidrocanabinol (THC), substância responsável pelos efeitos psicoativos da planta. Por conta disso, provoca reações mais intensas do que a maconha comum, podendo causar dependência, alucinações, ansiedade e alterações de percepção.

A suspeita e o material apreendido foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Belo Horizonte, onde o caso segue sob investigação.

