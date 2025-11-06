MG: idoso de 81 anos é flagrado dirigindo carro roubado em rodovia

Um idoso de 81 anos foi preso nessa quarta-feira (5/11) enquanto dirigia um carro com registro de furto/roubo, durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 735, da BR-354, em Pouso Alto (MG), no Sul do estado.

Durante a abordagem, os policiais identificaram inconsistências nos sinais identificadores do veículo e realizaram uma inspeção minuciosa. A análise constatou que a numeração original correspondia a um automóvel roubado, e que o carro havia sido adulterado para ocultar a origem criminosa.

Entre as irregularidades, a PRF destacou uso de material abrasivo no chassi, gravações irregulares nos vidros, etiquetas autodestrutíveis fora do padrão original e raspagem no número do motor, indícios típicos de clonagem veicular.

O veículo e o motorista foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Lourenço (MG) para as providências legais cabíveis.

