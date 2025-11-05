Garota de programa e dois homens são presos suspeitos de matar cliente
O crime ocorreu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e um dos envolvidos era namorado da mulher e tinha ciúme dela com a vítima
A Polícia Militar de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, prendeu um mulher e dois homens, com idades entre 26 e 28 anos, suspeitos de assassinar um homem, de 26, cujo corpo foi encontrado, na manhã dessa terça-feira (4/11), dentro de um carro na Rua Itabira, Bairro Daniel Fonseca.
Segundo os investigadores, a vítima tinha o hábito de contratar uma garota de programa. No entanto, esta mulher tinha envolvimento amoroso com outro homem, que tinha ciúmes dela, principalmente da vítima, que era o principal cliente da mulher.
A partir disso, o suposto namorado combinou com a mulher que ela marcasse mais um encontro e que, neste, o matariam. Ela foi a isca para o crime, segundo a polícia.
Em poder dessa mulher foi apreendido um celular, que apontou que ela estava no local do crime e também que tinha entrado em contato com os dois homens, o suposto namorado e um amigo que participou da execução.
“Durante a madrugada recebemos o acionamento de um morador que havia ouvido o barulho do tiro. Por volta das 6h, fomos até o local e identificamos o óbito. No local também encontramos parte da arma usada no crime e demos início às investigações", conta o tenente Hector Bispo, da Polícia Militar.
Os três responderão por homicídio duplamente qualificado, motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).