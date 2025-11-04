Assine
HOMICÍDIO

Grande BH: adolescente é morto a tiros e amigo fica ferido

Jovem de 17 anos foi executado com vários disparos; Polícia Civil investiga o caso

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/11/2025 06:33 - atualizado em 04/11/2025 06:50

Mãe e filho seguem internados no Hospital Risoleta Neves
Adolescente foi morto à tiros na Grande BH e amigo foi internado no Hospital Risoleta Neves, na capital mineira crédito: Redes sociais

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (3/11), no Bairro Três Corações, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um amigo da vítima, de 19 anos, também foi atingido, mas sobreviveu.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), moradores acionaram a corporação depois de ouvirem diversos disparos na região. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o adolescente caído com várias perfurações, principalmente na cabeça.

Os policiais foram informados de que os autores estavam em um Volkswagen Gol de cor cinza, visto fugindo do local em alta velocidade.

Ataque repentino

Segundo o jovem ferido, ele e o amigo saíram do Bairro Jardim dos Comerciários, em Venda Nova, e foram até Santa Luzia. Uma mulher não identificada, ficou encarregada de chamar a corrida de aplicativo para os dois. Assim que desembarcaram do carro, foram surpreendidos por indivíduos armados, que efetuaram diversos disparos.

O sobrevivente relatou que conseguiu fugir por uma área de mata e foi resgatado por um morador. Ele foi encaminhado para o Hospital Risoleta Neves com um ferimento no ombro esquerdo.

Perícia e investigação

A Polícia Civil realizou a perícia no local e constatou que o adolescente foi atingido por pelo menos dez disparos, sendo quatro na cabeça, quatro nos ombros, um no abdômen e um na mão.
Foram recolhidos nove estojos de calibre 9mm.

O celular da vítima foi levado, e a polícia investiga se o crime tem relação com o tráfico de drogas ou vingança. As investigações continuam para identificar e prender os autores do homicídio.

