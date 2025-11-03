Assine
HOMICÍDIO

Grande BH: flanelinha é morto a tiros por homem que cobrava ‘pedágio’

Suspeito de cometer o crime cobrava taxa para que outras pessoas trabalhassem no local, o que gerou desentendimento entre os homens

Melissa Souza
03/11/2025 10:53

Viatura da Polícia Militar
Caso aconteceu no Bairro Durval de Barros, em Ibirité, na Região Metropolitana de BH crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um homem de 53 anos, que atuava como flanelinha em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi morto a tiros na tarde desse domingo (2/11) no Bairro Durval de Barros. Segundo relatos, o suspeito de atirar na vítima é um homem que se apresentava como “dono do ponto” e exigia que outros trabalhadores pagassem valores como uma espécie de pedágio para atuar no local.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a vítima foi atingida na orelha e nas costas. Os militares foram informados que o autor do crime usou uma balaclava para cobrir o rosto e fugiu em uma moto depois de efetuar os disparos.

Segundo testemunhas, a vítima vendia bilhetes de loteria e atuava na rua como cuidador de veículos aos domingos. Ela já tinha sido agredida e ameaçada de morte pelo suspeito, de 55 anos, que exigia um pagamento para que outras pessoas trabalhassem no local. Como o homem se recusou a pagar, foi alvo das agressões e discussões.

Moradores informaram aos policiais o endereço onde o suspeito mora, a dois quarteirões do crime, mas não foi encontrado em casa. Ele foi identificado pelos militares em outro local, quando foi preso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte no local. A perícia da Polícia Civil e o rabecão também estiveram na cena do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e a Polícia Civil (PCMG) investiga o caso.

Tópicos relacionados:

assassinato contagem crime grande-bh homicidio policia violencia

