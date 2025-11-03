Grande BH: flanelinha é morto a tiros por homem que cobrava ‘pedágio’

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 53 anos, que atuava como flanelinha em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi morto a tiros na tarde desse domingo (2/11) no Bairro Durval de Barros. Segundo relatos, o suspeito de atirar na vítima é um homem que se apresentava como “dono do ponto” e exigia que outros trabalhadores pagassem valores como uma espécie de pedágio para atuar no local.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a vítima foi atingida na orelha e nas costas. Os militares foram informados que o autor do crime usou uma balaclava para cobrir o rosto e fugiu em uma moto depois de efetuar os disparos.

Segundo testemunhas, a vítima vendia bilhetes de loteria e atuava na rua como cuidador de veículos aos domingos. Ela já tinha sido agredida e ameaçada de morte pelo suspeito, de 55 anos, que exigia um pagamento para que outras pessoas trabalhassem no local. Como o homem se recusou a pagar, foi alvo das agressões e discussões.

Moradores informaram aos policiais o endereço onde o suspeito mora, a dois quarteirões do crime, mas não foi encontrado em casa. Ele foi identificado pelos militares em outro local, quando foi preso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte no local. A perícia da Polícia Civil e o rabecão também estiveram na cena do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e a Polícia Civil (PCMG) investiga o caso.

