Motociclista morre ao bater na lateral de ônibus no Centro de BH

O motociclista Orlando Souza, de 40 anos, morreu ao bater sua motocicleta Honda na lateral de um ônibus do Move no cruzamento da Avenida João Pinheiro com Rua Guajajaras, no Centro de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (6/11),

A vítima era porteiro da Escola Municipal Imaculada Conceição e estaria a caminho do trabalho. Segundo uma testemunha, ele estava em alta velocidade, seguia pela Rua Guajajaras e furou o sinal com a Avenida João Pinheiro. Ele bateu na lateral do ônibus.

A mesma testemunha contou que o ônibus tinha parado no sinal fechado. Quando o sinal abriu, arrancou e, ao passar pelo cruzamento, recebeu o impacto da motocicleta.

“O Orlando era uma pessoa sensacional, amigo. Era muito carinhoso com as minhas filhas, que também estudam na escola. Ontem falei com ele e me referi ao fato de pilotar uma motocicleta. Pedi que tivesse cuidado”, conta a também funcionária da escola, que trabalha como apoio da coordenação, Raquel Elisa Matias Malta.

Ela contou que todos os funcionários estranharam o fato de Orlando não ter chegado na escola no horário habitual, antes de 6h. “Ele nunca se atrasou”.

O acidente ocorreu por volta de 6h10, o que significa que estava atrasado, por isso, estaria correndo e acabou sofrendo o acidente.

Raquel conta que Orlando entraria de férias na próxima semana e que, por isso, teria combinado um churrasco, em sua casa, com os colegas. “Ele sempre foi uma pessoa muito alegre. Perdemos um amigo”, diz Raquel, que não parava de chorar.

O trânsito ficou tumultuado na região. O sentido da Avenida João Pinheiro, que dá acesso à Praça da Liberdade, precisou ser fechada. Os veículos precisam virar à direita na Rua Guajajaras e, em seguida, virar à esquerda na Rua da Bahia. Depois é necessário seguir dois quarteirões, descer à esquerda, na Rua Timbiras, para só então voltar à avenida.

Com o movimento grande típico do horário nas ruas Bahia e Timbiras, longas filas de engarrafamento se formaram.

