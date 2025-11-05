Assine
BH: idoso cai de patinete, e ambulância chega duas horas após o acidente

O Corpo de Bombeiros informou que o homem chegou a perder a consciência e teve convulsão. Ele foi encaminhado ao hospital com o braço quebrado e dores no corpo

Ana Luiza Soares
Jair Amaral
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Repórter
Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
05/11/2025 16:19 - atualizado em 05/11/2025 17:49

Idoso trafegava de patinete quando caiu e ficou no asfalto esperando o socorro
Idoso trafegava de patinete quando caiu e ficou no asfalto esperando o socorro crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Um idoso, de 70 anos, ficou cerca de duas horas estirado no asfalto, depois de cair de um patinete. O acidente aconteceu na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (5/11). Segundo testemunhas ouvidas pelo Estado de Minas, populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o socorro demorou a chegar.

Uma profesora que testemunhou o acidente contou à reportagem que o homem passava de patinete, escorregou e caiu. "Parece que o braço estava quebrado, e ele não conseguia se mover. Ele bateu a cabeça, porém estava de capacete. Ele ficou imobilizado, caído no chão", disse a testemunha, que preferiu não se identificar.

Segundo ela, o Samu foi acionado às 12h50. "Liguei para eles (do Samu) e disseram que não tinha ambulância disponível. Também tentei os bombeiros. O senhor ficou na rua. Funcionários de uma cafeteria cederam um guarda-sol para protegê-lo", acrescentou a professora.

Ambulância do Corpo de Bombeiros chegou ao local duas horas depois da queda
Ambulância do Corpo de Bombeiros chegou ao local duas horas depois da queda Jair Amaral/EM/D.A Press

Quando a equipe do Estado de Minas chegou ao local do acidente, constatou que o homem estava no asfalto por bem mais de 1 hora. Imagens registradas pela reportagem mostram o homem rodeado por várias pessoas tentando acionar ajuda.

A reportagem conversou com o cunhado do idoso, que também não se identificou. Ele disse que o homem tem prática de andar de patinete. 

O Estado de Minas também registrou a chegada da ambulância do Corpo de Bombeiros às 14h50. O homem foi retirado e encaminhado ao Hospital Felício Rocho. Segundo a corporação, ele foi encontrado com fratura em um braço e dores no corpo e chegou a perder a consciência e ter convulsão.

Procurada para esclarecer sobre a disponibilidade do serviço, a Prefeitura de BH não retornou até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

