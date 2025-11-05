Motociclista invade salão de beleza após batida e sofre graves ferimentos

Uma jovem motociclista de 20 anos, que conduzia uma moto CB 600, sofreu graves ferimentos após bater com uma moto XRE, que tinha como condutor um jovem inabilitado de 17 anos. A colisão ocorreu em um cruzamento de Patrocínio, no Alto Paranaíba, na manhã desta quarta-feira (5/11).

Segundo a Polícia Militar (PM), a motociclista sofreu duas fraturas expostas e várias escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o pronto-socorro municipal. Já o condutor de 17 anos e outro jovem, de 16 anos, garupa da moto dele, tiveram ferimentos leves.

Ainda de acordo com a PM, os dois condutores desrespeitaram regras de trânsito.

Câmeras de segurança mostraram que a colisão aconteceu no cruzamento da Alameda das Perobas com a Avenida Jacarandás, no Bairro Morada Nova.

As imagens flagraram a motocicleta XRE com os dois jovens descendo pela avenida e passando pelo quebra-molas pelo canto do meio-fio. Nesse mesmo momento, a motociclista da CB 600, ainda conforme registro policial, que transitava pela Alameda das Perobas, não respeitou a parada obrigatória, resultando na colisão. Depois disso, a jovem foi arremessada para dentro do salão de beleza localizado na esquina, quebrando a porta de vidro e a grade de proteção.

O local estava fechado, e não havia ninguém no momento do acidente.

Conforme a PM, a moto do jovem de 17 anos estava com a documentação irregular e foi removida para o pátio credenciado do Detran.