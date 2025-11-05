MG: homem é preso suspeito de abusar de idosa em ônibus

Um homem de 52 anos foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, suspeito de estuprar uma idosa de 67 anos dentro de um ônibus. Ele, inclusive, foi encontrado em um terminal do transporte público do Município.

O caso aconteceu em abril deste ano durante uma viagem da vítima dentro da cidade. O suspeito teria esfregado seu órgão genital na mulher. A Delegacia da Mulher abriu investigação, que revelou a existência de outros registros de importunação sexual envolvendo o suspeito.

A prisão foi determinada pela Justiça da Comarca de Uberlândia. De acordo com a Polícia Civil, o homem já vinha sendo investigado por diferentes crimes de natureza sexual.

Ele foi localizado e preso na tarde dessa terça-feira (4/11) no Terminal Central. Ele foi levado para o presídio Professor Jacy de Assis, onde permanece à disposição da Justiça.