Homem procurado no Pará por roubo é preso em Uberlândia
Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão expedido pela Justiça de Tucuruí (PA); homem era procurado há três anos
Um homem condenado por roubo no estado do Pará foi localizado e preso em Uberlândia, na noite de terça-feira (4). O homem era procurado pelo menos há três anos.
O foragido vivia no Bairro Morumbi, zona leste da cidade do Triângulo Mineiro, junto da esposa e de um filho.
A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão expedido pela Justiça de Tucuruí (PA). Segundo a corporação, o homem de 27 anos não ofereceu resistência no momento da abordagem.
Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão e, posteriormente, levado ao Presídio Professor Jacy de Assis, onde permanece à disposição do Judiciário.
O caso contou com apoio da Polícia Civil do Pará, que auxiliou nas trocas de informações durante a investigação.