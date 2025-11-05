Assine
overlay
Início Gerais
Foragido

Homem procurado no Pará por roubo é preso em Uberlândia

Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão expedido pela Justiça de Tucuruí (PA); homem era procurado há três anos

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
05/11/2025 20:11

compartilhe

SIGA
x
Polícia Civil de Minas Gerais e Pará agiram em conjunto
Polícia Civil de Minas Gerais e Pará agiram em conjunto crédito: Vinícius Lemos

Um homem condenado por roubo no estado do Pará foi localizado e preso em Uberlândia, na noite de terça-feira (4). O homem era procurado pelo menos há três anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O foragido vivia no Bairro Morumbi, zona leste da cidade do Triângulo Mineiro, junto da esposa e de um filho.

Leia Mais

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão expedido pela Justiça de Tucuruí (PA). Segundo a corporação, o homem de 27 anos não ofereceu resistência no momento da abordagem.

Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão e, posteriormente, levado ao Presídio Professor Jacy de Assis, onde permanece à disposição do Judiciário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso contou com apoio da Polícia Civil do Pará, que auxiliou nas trocas de informações durante a investigação.

Tópicos relacionados:

foragido

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay