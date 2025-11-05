Homem procurado no Pará por roubo é preso em Uberlândia

Um homem condenado por roubo no estado do Pará foi localizado e preso em Uberlândia, na noite de terça-feira (4). O homem era procurado pelo menos há três anos.

O foragido vivia no Bairro Morumbi, zona leste da cidade do Triângulo Mineiro, junto da esposa e de um filho.

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão expedido pela Justiça de Tucuruí (PA). Segundo a corporação, o homem de 27 anos não ofereceu resistência no momento da abordagem.

Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão e, posteriormente, levado ao Presídio Professor Jacy de Assis, onde permanece à disposição do Judiciário.

O caso contou com apoio da Polícia Civil do Pará, que auxiliou nas trocas de informações durante a investigação.