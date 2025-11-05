MG: homem responde cobrança com vídeo se masturbando e é preso

Um homem de 30 anos foi preso nessa terça-feira (4/11) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, por enviar um vídeo íntimo a uma funcionária de uma clínica e intimidar as trabalhadoras do local devido a uma cobrança.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 25 anos, entrou em contato com o suspeito por WhatsApp para tratar de uma dívida. Durante a conversa, ele enviou mensagens ofensivas, além de um vídeo de visualização única em que aparecia se masturbando.

Mais tarde, o homem foi até a clínica na Rua Major Gote, exigindo que as funcionárias assinassem um documento em que se comprometeriam a não divulgar o vídeo. Ele também gravou a conversa com o celular em tom de ameaça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A polícia foi acionada e o prendeu em flagrante por importunação sexual. O suspeito alegou que o vídeo teria sido enviado por engano e seria destinado à namorada. O celular dele foi apreendido.