Passeio na Lagoa da Pampulha: PBH publica licitação para alguel de barcos

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou, nesta quarta-feira (5/11), uma licitação para definir o aluguel do barco tripulado que irá navegar nos passeios turísticos na Lagoa da Pampulha entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026.

O pregão eletrônico foi enviado pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A (Belotur) no Diário Oficial do Município (DOM). De acordo com a publicação, o critério de julgamento será “menor preço por item”.

O modo de disputa é aberto e os licitantes vão apresentar lances públicos e sucessivos por meio do Portal de Compras do Governo Federal. A sessão pública de lances vai acontecer de maneira online, às 9h do dia 19 de novembro de 2025, no mesmo site.

Ainda conforme o documento, a etapa inicial de recebimento dos lances terá a duração de dez minutos. Depois será prorrogada automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

O valor máximo da proposta inicial de preços para locação da embarcação está estimado em R$ 1.699.391,00, de acordo com as informações disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas. Em outubro, o prefeito da capital, Álvaro Damião, anunciou que a lagoa será reaberta para passeios turísticos a partir de 12 de dezembro, data que marca os 128 anos de BH.

Inicialmente, o projeto-piloto de navegabilidade da Lagoa da Pampulha será gratuito, com a duração de três meses. Está previsto que as embarcações aconteçam de quinta-feira a domingo, com três viagens por dia, entre as 8h e 17h, com ingressos gratuitos.



Com a previsão de 144 viagens neste período, em uma conta simples, se o valor máximo da proposta for atingido, cada passeio poderá custar cerca de R$ 11.800,00 aos cofres públicos. Ainda é esperado que cada passeio tenha uma hora de duração, contemplando o embarque, desembarque e navegação.

O trajeto do barco inclui todo o circuito, passando pelos monumentos do Conjunto Moderno da Pampulha e sua Paisagem Cultural.