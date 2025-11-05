MG: adolescente é vítima de estupro a caminho da igreja
Dois homens, ainda não identificados, são suspeitos do crime. A Polícia Civil investiga o caso na cidade mineira
Uma adolescente, de 16 anos, foi vítima de estupro no último domingo (2/11), em Ituiutaba, no Pontal do Triângulo. Dois homens, ainda não identificados, são suspeitos do crime.
A jovem foi abordada pela dupla enquanto caminhava até uma igreja, no Bairro Pirapitinga, e sofreu a violência sexual dentro de um veículo.
Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a adolescente foi encaminhada para o devido atendimento médico.
A corporação também afirmou ter instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias e a autoria dos fatos.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata