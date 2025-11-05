Assine
CRIME SEXUAL

MG: adolescente é vítima de estupro a caminho da igreja

Dois homens, ainda não identificados, são suspeitos do crime. A Polícia Civil investiga o caso na cidade mineira

JM
Júlia Melgaço*
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
05/11/2025 16:37 - atualizado em 05/11/2025 16:39

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apuarar as circunstâncias do crime, além de buscar identificar os suspeitos
Uma adolescente, de 16 anos, foi vítima de estupro no último domingo (2/11), em Ituiutaba, no Pontal do Triângulo. Dois homens, ainda não identificados, são suspeitos do crime. 

A jovem foi abordada pela dupla enquanto caminhava até uma igreja, no Bairro Pirapitinga, e sofreu a violência sexual dentro de um veículo. 

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a adolescente foi encaminhada para o devido atendimento médico. 

A corporação também afirmou ter instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias e a autoria dos fatos. 

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

estupro ituiutaba minas-gerais policia

