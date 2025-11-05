Assine
overlay
Início Gerais
BRIGA DE TRÂNSITO

BH: PM reformado persegue juiz com faca em briga de trânsito

Militar aposentado foi preso em flagrante na Avenida Cristiano Machado; vítima conseguiu fugir e pedir socorro a uma viatura próxima

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/11/2025 10:57

compartilhe

SIGA
x
Motociclistas transitam entres carros na Cristiano Machado: via é campeã de acidentes, mas pode ficar fora do plano devido à sua estrutura
Policial reformado e juiz discutem na Avenida Cristiano Machado por possível batida em retrovisor crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

Um policial militar reformado, de 51 anos, foi preso em flagrante depois de perseguir um juiz substituto, de 42 anos, com uma faca, durante uma briga de trânsito na Avenida Cristiano Machado, altura do bairro Ipiranga, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), nessa terça-feira (4/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma viatura que passava próximo ao Hotel Ouro Minas avistou dois homens correndo pela via, pedindo socorro. Ao perceber a situação, os policiais ordenaram que o militar largasse a faca, e ele obedeceu de imediato, jogando a arma no chão.

Leia Mais

Segundo o relato do juiz, ele trafegava de motocicleta no sentido Centro quando, ao parar no semáforo, foi surpreendido pelo policial reformado portando uma faca e proferindo ameaças. O homem teria avançado na direção da vítima e tentado golpeá-la, momento em que o juiz abandonou a moto e correu em direção à viatura que se encontrava nas proximidades.

O militar, por sua vez, afirmou que dirigia seu Chevrolet Onix quando uma moto de trilha amarela teria esbarrado e danificado o retrovisor do carro. Ao parar no semáforo, desceu do carro e foi cobrar o motociclista. Disse ainda que sacou a faca apenas para assustar o juiz, negando intenção de feri-lo.

Uma testemunha confirmou que o PM estava visivelmente alterado. Já a esposa do autor informou que ele sofre de problemas psiquiátricos em decorrência de um acidente, motivo pelo qual foi reformado da corporação, apresentando laudo médico que comprova a condição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ninguém ficou ferido. O militar foi preso por tentativa de homicídio e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Plantão, onde teve seus direitos constitucionais assegurados. A faca utilizada no crime foi apreendida.

Tópicos relacionados:

bh minas-gerais transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay