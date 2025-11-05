BH: PM reformado persegue juiz com faca em briga de trânsito

Um policial militar reformado, de 51 anos, foi preso em flagrante depois de perseguir um juiz substituto, de 42 anos, com uma faca, durante uma briga de trânsito na Avenida Cristiano Machado, altura do bairro Ipiranga, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), nessa terça-feira (4/11).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma viatura que passava próximo ao Hotel Ouro Minas avistou dois homens correndo pela via, pedindo socorro. Ao perceber a situação, os policiais ordenaram que o militar largasse a faca, e ele obedeceu de imediato, jogando a arma no chão.

Segundo o relato do juiz, ele trafegava de motocicleta no sentido Centro quando, ao parar no semáforo, foi surpreendido pelo policial reformado portando uma faca e proferindo ameaças. O homem teria avançado na direção da vítima e tentado golpeá-la, momento em que o juiz abandonou a moto e correu em direção à viatura que se encontrava nas proximidades.

O militar, por sua vez, afirmou que dirigia seu Chevrolet Onix quando uma moto de trilha amarela teria esbarrado e danificado o retrovisor do carro. Ao parar no semáforo, desceu do carro e foi cobrar o motociclista. Disse ainda que sacou a faca apenas para assustar o juiz, negando intenção de feri-lo.

Uma testemunha confirmou que o PM estava visivelmente alterado. Já a esposa do autor informou que ele sofre de problemas psiquiátricos em decorrência de um acidente, motivo pelo qual foi reformado da corporação, apresentando laudo médico que comprova a condição.

Ninguém ficou ferido. O militar foi preso por tentativa de homicídio e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Plantão, onde teve seus direitos constitucionais assegurados. A faca utilizada no crime foi apreendida.