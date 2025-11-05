BH: homem é conduzido à delegacia por maus-tratos a dois pitbulls

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem, de 37 anos, foi conduzido à delegacia e preso em flagrante delito, sob suspeita de maus-tratos a animais, no bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte (MG). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a equipe foi acionada por uma ONG de proteção de animais.

Conforme o boletim de ocorrência, ao chegar no local, os militares foram informados pela representante da ONG Direito Animal Brasil, que a instituição recebeu uma denúncia de abandono a animais.

A representante da ONG e uma médica veterinária entraram na casa vizinha à de onde estavam os animais e, com autorização dos moradores, puderam ver dois cães da raça pitbull em estado que classificaram de deplorável. A mulher ainda relatou que o proprietário da residência havia acabado de chegar ao local.

Os policiais, então, solicitaram ao dono da casa autorização para averiguar a situação dos cachorros. Ao entrarem, de acordo com o BO, foi possível sentir mau cheiro forte.

Na parte superior do imóvel estavam os animais. O espaço, conforme a PM, estava cheio de fezes e os cães, magros, com unhas grandes. A Polícia Militar também informou que um deles é macho e tinha uma ferida na pata direita e lesões entre os dedos das patas traseiras.

O dono da casa disse aos policiais que, por motivos diversos, não limpava o local há cerca de 25 dias, e que a última alimentação fornecida foi em 2 de novembro. Ainda conforme os registros, o espaço foi limpo e os cães ficaram sob a guarda do proprietário até liberação dos órgãos competentes.

Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), informou que recebeu a ocorrência da PM. "Um homem foi conduzido à delegacia, ouvido e autuado em flagrante delito pelo crime de maus-tratos a animais, ficando à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis", disse em nota.