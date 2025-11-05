Assine
EM DIVINÓPOLIS

Homem anuncia assalto, atira em funcionário de loja e foge sem levar nada

Suspeito entrou na loja, pulou o balcão, perseguiu a vítima, que tentou fugir, e atirou contra ela

Amanda Quintiliano
Amanda Quintiliano
Repórter
05/11/2025 19:53

Homem invadiu a loja, anunciou o assalto e atirou contra o funcionário
Homem invadiu a loja, anunciou o assalto e atirou contra o funcionário crédito: Reprodução Câmera de Segurança

Um homem de 31 anos foi baleado no início da tarde desta quarta-feira (5/11), na loja de acessórios automotivos em que trabalhava, na Rua Pitangui, Bairro Padre Libério, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O suspeito chegou, anunciou o assalto, pulou pelo balcão, atirou contra a vítima, a perseguiu e, depois, fugiu sem levar nada.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), o suspeito, descrito como homem de pele clara, alto, usando blusa escura e chapéu que cobria o pescoço, chegou ao local em uma motocicleta Honda Sahara, cor prata.

Ele entrou na loja, anunciou o assalto, pulou o balcão e, logo em seguida, efetuou um disparo contra a vítima. Em seguida, perseguiu o homem na parte interna da loja e depois pela rua. Ele fugiu sem levar nada, conforme os relatos iniciais.

Câmeras de segurança registraram toda a ação do criminoso. Pessoas que estavam no local correram para se esconder.

O disparo atingiu o homem na região abaixo da axila. Ele estava consciente quando recebeu atendimento médico, sendo levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele tem passagem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

A perícia esteve no local e o caso está em investigação. A Polícia Militar realiza diligências para tentar identificar e localizar o suspeito. Até o momento, o órgão não informou se a ocorrência foi registrada como latrocínio ou tentativa de homicídio.

