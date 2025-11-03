Homem abraça companheira durante confraternização e a mata a facadas

Um homem de 42 anos matou a companheira, de 35 anos, com vários golpes de faca durante uma confraternização em uma chácara, na zona rural de Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, na tarde desse domingo (2/11).

Segundo relatos de testemunhas para à Polícia Militar (PM), o homem se aproximou da vítima simulando um abraço, mas durante a farsa pegou uma faca da cintura e esfaqueou-a no abdômen. A motivação seria ciúmes.

A vítima correu e caiu próximo a uma escada. Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.

Segundo informações divulgadas pelo delegado Luís Mauro Sampaio, no momento do crime a vítima participava de um churrasco de aniversário de uma amiga, com cerca de 20 pessoas, a maioria mulheres.

Inicialmente, o suspeito teria chegado ao local acompanhado da mulher e permaneceu por um determinado tempo. Ele teria se chateado com algo e saiu da festa, repentinamente.

Sem entender o motivo da saída, a mulher teria tentado ligar para o companheiro para saber onde ele estava, mas não teve resposta. Cerca de 30 minutos depois, o homem retornou à chácara.

Conforme o delegado, o suspeito retornou tranquilo, colocou as mãos nos ombros da companheira, como se fosse um abraço e ainda deu um beijo na boca dela. "Foi nesse momento que sacou a faca e começou a esfaqueá-la", complementou o delegado.

Testemunhas arremessaram cadeiras contra o suspeito

O crime, conforme a PM, ocorreu na presença da filha da vítima, uma adolescente, de 16 anos.

Ela, juntamente de outras amigas da vítima, tentou intervir arremessando cadeiras de plástico contra o agressor.

No local há imagens de câmeras de monitoramento que mostraram, ainda segundo a PM, que após as facadas o homem sai caminhando, entra em sua caminhonete Fiat Toro e foge. No entanto, pouco tempo depois do crime ele foi preso pela PM. Houve perseguição policial.

O suspeito já era conhecido no meio policial por vários crimes, entre eles furto, tráfico de drogas, violência doméstica e lesão corporal.

Suspeito e vítima tiveram um relacionamento amoroso por cerca de cinco anos. Ficaram um tempo separados e há cinco meses haviam reatado o relacionamento. A mulher já havia sido vítima de agressões anteriores e o relacionamento teria sido marcado por ciúmes e suposto comportamento possessivo do suspeito.

Ele foi levado para a Delegacia de Plantão de Patos de Minas para as providências cabíveis.

Um celular e a suposta faca usada no crime foram apreendidos.